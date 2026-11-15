Geroa Bai reivindica "fortalecer" las relaciones transfronterizas entre Navarra e Iparralde

Acto de campaña de Geroa Bai en Baztan. - GEROA BAI

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha reivindicado desde Baztan la necesidad de "fortalecer las relaciones transfronterizas entre Navarra e Iparralde, profundizando en la colaboración institucional, económica, social y cultural entre dos territorios que comparten historia, vínculos y numerosos intereses comunes".

Durante una visita al valle, el cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona, ha defendido "la importancia de seguir avanzando en la cooperación transfronteriza como una oportunidad para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía a ambos lados de la muga".

"Para Navarra, y especialmente para zonas como la del Baztan, la muga no puede ser un obstáculo para el desarrollo y las oportunidades. Compartimos con Iparralde relaciones históricas, culturales, lingüísticas, sociales y económicas que debemos cuidar y fortalecer. Se trata de facilitar la vida de quienes viven, trabajan y desarrollan su actividad a ambos lados de la muga", ha señalado.

El candidato al Congreso ha defendido que Navarra "debe seguir profundizando en su capacidad de relación y colaboración con los territorios vecinos, especialmente con Iparralde, aprovechando los instrumentos europeos de cooperación y reforzando su participación en los espacios de decisión que afectan directamente a las zonas fronterizas".

En este sentido, Azcona ha puesto en valor el trabajo impulsado desde el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, dirigido por Ana Ollo, para "reforzar la cooperación transfronteriza", a través de iniciativas como los programas europeos POCTEFA, la participación en la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra y el "fortalecimiento de las relaciones institucionales con los territorios vecinos".

Ha destacado que esta colaboración "debe traducirse en actuaciones concretas que faciliten la movilidad, las comunicaciones, las relaciones comerciales, el desarrollo empresarial y los proyectos compartidos en ámbitos como la cultura, el euskera, el turismo o la sostenibilidad".

CRÍTICAS AL PP Y UPN POR EL TRATADO DE AMISTAD CON FRANCIA

Por su parte, Mayte Espinosa ha criticado el rechazo del Partido Popular al Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, "un acuerdo destinado a reforzar las relaciones entre ambos Estados y facilitar la colaboración en ámbitos estratégicos como las interconexiones energéticas, las infraestructuras, la movilidad y la cooperación transfronteriza".

La candidata al Senado ha recordado que "el PP y Vox votaron en contra de la autorización del tratado en la Cámara Alta el pasado mes de septiembre, mientras que UPN optó por abstenerse".

"Resulta difícil de entender que el PP haya bloqueado un acuerdo que puede contribuir a mejorar la cooperación entre ambos Estados en cuestiones fundamentales para Navarra. Hablamos de facilitar las relaciones comerciales y la movilidad a ambos lados de la muga, pero también de avanzar en proyectos estratégicos como la interconexión eléctrica con Francia", ha señalado.

Por su parte, ha reprochado que "una vez más, UPN ha preferido no desmarcarse del PP antes que defender con claridad una iniciativa que puede beneficiar directamente a Navarra. Su abstención en el Senado resulta especialmente difícil de justificar desde un territorio fronterizo que necesita más cooperación, no más obstáculos", ha afirmado.

Espinosa ha recordado que "el fortalecimiento de las interconexiones eléctricas con Francia es una reivindicación que Geroa Bai ha trasladado reiteradamente al Gobierno español desde el Senado", por "su importancia para la seguridad energética, la competitividad industrial y la integración de Navarra en las redes europeas".

Finalmente, Azcona y Espinosa han defendido que Navarra "debe seguir reforzando sus relaciones con los territorios vecinos y su presencia en Europa, con capacidad para participar en las decisiones que afectan a su desarrollo".