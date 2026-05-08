Geroa Bai traslada al PSN una propuesta para "evitar el cierre de aulas en la red educativa navarra"

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha trasladado este viernes al PSN una propuesta política con el objetivo de "alcanzar una solución consensuada que permita evitar el cierre de aulas en la red educativa navarra".

En un comunicado, la coalición, que no ha detallado el contenido de la propuesta, ha destacado que ya pidió al consejero de Educación que "revirtiera la decisión de cerrar aulas y, desde entonces", Geroa Bai "ha seguido trabajando para plantear alternativas viables".

En ese sentido, la coalición considera que ha trasladado "una propuesta política en clave constructiva y coherente con la sensibilidad y voluntad expresada por la mayoría parlamentaria". "Entendemos que es una cuestión de voluntad política poder encontrar una solución para las familias y el alumnado afectado", han indicado.

Geroa Bai insiste en que "todavía es posible revertir el cierre de aulas y abrir un proceso de análisis sosegado y consensuado, que permita poner en marcha nuevas medidas con las que afrontar la mejora del sistema educativo navarro".

"El actual contexto requiere rigor, análisis y sosiego antes de adoptar decisiones que puedan tener consecuencias directas sobre las familias, el alumnado y la calidad de la enseñanza", han indicado desde la coalición.

En este sentido, Geroa Bai apuesta además por "reforzar la red educativa en Navarra mediante medidas que contribuyan a potenciarla y fortalecerla". Por ello, ha solicitado que "no se adopten decisiones drásticas como el cierre de aulas y que se atiendan las demandas trasladadas por las familias de niños y niñas afectadas".

Con esta iniciativa, Geroa Bai "vuelve a tender la mano al PSN para alcanzar una solución pactada y negociada que priorice el interés del alumnado, las familias y la calidad de la red educativa navarra".