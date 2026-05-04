Gimeno dice que la ley de UPN tendría "gravísimas consecuencias en todo el sistema educativo navarro"

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha advertido de las "gravísimas consecuencias" que a su juicio tendría la aprobación de la proposición de ley que ha presentado UPN para evitar el cierre de aulas en la educación concertada y ha afirmado que esta iniciativa "presenta evidentes visos de inconstitucionalidad".

Gimeno, que ha comparecido en rueda de prensa para adelantar el contenido de un informe del Gobierno sobre la proposición de UPN, ha señalado que "existen serias dudas" sobre si esta propuesta "es acorde al ordenamiento jurídico vigente" y ha considerado que resulta "incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución". "Es el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema", ha manifestado el consejero.

Carlos Gimeno ha afirmado que "quien apoye esta ley deberá explicar quién sale ganando" y ha asegurado que "la mayoría social de la Comunidad foral de Navarra sale perdiendo".

Tras ello, el consejero ha subrayado que tiene la "mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad" y que está "abierto a planteamientos y acuerdos, pero la proposición de UPN va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar". "La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito. Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes", ha asegurado.

Carlos Gimeno ha planteado "que trasladen Geroa Bai, UPN y EH Bildu las propuestas que consideren oportunas". "Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una resolución de conciertos en el marco estricto de la ley ante una bajada demográfica ostensible para que la escuela pública no pierda peso", ha dicho, para cuestionar si otros grupos "pretenden blindar la educación concertada".

El consejero ha afirmado que "ha habido reuniones a alto nivel" entre los socios de Gobierno, aunque él no ha participado en ellas. "La idea es que se va a trasladar una propuesta, entiendo que será en el marco legal, y estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición", ha asegurado.

Entrando al contenido del informe que está ultimando el Gobierno de Navarra sobre la iniciativa de UPN, Carlos Gimeno ha señalado que si se aprueba esta ley "hay que volver a hacer el proceso de matrícula para el nuevo curso", con la bajada de ratios, y "muchos niños y niñas que ahora cuentan con ir a un colegio que han elegido y que tienen asignado pueden perder esa plaza y, en consecuencia, acabar en otro centro que no sea el elegido".

Gimeno ha asegurado que "esto es gravísimo porque deja a las familias en una enorme incertidumbre y, además, va en contra del derecho que han ejercido ya y que, en función de sus baremos, supone que tengan ahora una plaza que puede no ser la misma en septiembre si se aplica la proposición de ley foral". "Por lo tanto, las familias deben saber que pueden perder la plaza que hoy tienen asegurada", ha señalado.

El consejero ha afirmado que "habrá consecuencias graves también en la red pública porque la ley de UPN ordena mantener el próximo curso 26-27 las unidades públicas y concertadas existentes en este y de manera contradictoria que se apliquen los criterios de reducción de ratios de la escuela pública".

Por otro lado, Gimeno ha destacado que esta proposición de ley foral "se presenta cuando los centros educativos están ya inmersos en la elaboración de sus plantillas con la intención que tiene el Departamento de establecer la adjudicación de contratos en el mes de junio". "Los posibles efectos afectarían de manera importante a la planificación si se mantienen unidades. Exigiría rehacer la plantilla como ya ocurrió en 2012 fruto de los recortes de UPN", ha asegurado.

Otro de los efectos de la aplicación de la ley, según Gimeno, es que "bajará el porcentaje de familias que tendrán asignada la plaza en su primera opción, el 98,9% actualmente, que es un dato excelente". "Esta cifra se verá disminuida. Por lo tanto, ese concepto manido, esa supuesta libertad de elección de centro que defiende de manera mayestática UPN, es menos libertad con su proposición de ley", ha asegurado.

También ha sostenido que la iniciativa de UPN "afectará gravemente a la Formación Profesional, esa Formación Profesional que tanta demanda tiene en el momento actual". "Por ejemplo, nos obligará a suspender la nueva oferta de Formación Profesional con el consiguiente perjuicio para el desarrollo económico, empresarial y laboral de la Comunidad foral de Navarra", ha señalado, para asegurar que no se podrán ofertar los nuevos cursos de Cocina y Restauración en la ETI San Juan en Tudela. Según el Gobierno, la proposición de UPN no diferencia en este ámbito etapas ni diferentes itinerarios e "impone una foto fija de unidades sin opción a ningún crecimiento".