Gimeno muestra el "máximo respeto" ante las protestas por la FP pero critica el "señalamiento" a técnicos y funcionarios

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha mostrado este lunes su "máximo respeto" ante las movilizaciones convocadas por sindicatos en protesta por la situación de la Formación Profesional, pero ha criticado que "se señale a técnicos y a funcionarios" del Departamento.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Gimeno ha destacado "la normalidad" de la Formación Profesional en Navarra. "El jueves pasado estábamos en un 40% global de alumnado que estaba haciendo o que ha hecho estancias profesionales. Hoy, tres días después, estamos en el 44%", ha subrayado, tras añadir que en segundo curso el 70% había realizado ya estancias profesionales y "hoy estamos en un 80%". Unas cifras que demuestran un "incremento sostenido de cada semana" y la "normalidad" del sistema.

Gimeno ha trasladado "el máximo respeto" ante las movilizaciones "y el derecho a la manifestación que pueden tener los y las docentes", si bien ha destacado que en la movilización del sábado "se manifestaron 350 personas".

"El diálogo, la mano tendida es absoluta, el intento de acordar es absoluto, pero son sindicatos que no acordaron un pacto por la equidad y la calidad educativa", ha señalado, tras añadir que "ha habido dos mesas sectoriales muy específicas para la FP Dual, en una se ofertaron 80 horas más, en la siguiente se ofertaron 300 horas más", pero "no ha habido voluntad de acuerdo" por parte de los sindicatos.

Al margen de la movilización del sábado, Gimeno ha criticado "que se señale a técnicos y a funcionarios del Departamento de Educación" a los que ha trasladado "todo mi apoyo y todo mi respeto y respaldo". "Se señala a funcionarios, a técnicos del Departamento de Educación con fotografías, con imágenes donde se señala su rostro. Ya se señaló con nombres en otros momentos, con respecto a las mesas sectoriales, con nombres y apellidos. Ahora se señalan con rostros", ha manifestado.

Esta circunstancia, ha dicho, "no ocurre en ningún otro sector reivindicativo, de ningún ámbito, de ningún contexto de la Administración foral". "Son presiones absolutamente inconcebibles en la frontera del acoso personal y que, obviamente, pueden derivar en responsabilidades porque no es la primera vez. Me parece lamentable", ha remarcado.

Por otro lado, ha señalado que "coincidiendo con esa manifestación, a la misma hora había una importante delegación navarra de alumnos y alumnas, de tutores" en la competición de FP de calidad por excelencia, las SpainSkills, "donde se obtuvo una medalla de plata en la modalidad de desarrollo web".

Esa, ha señalado Gimeno, "es la imagen real de la formación profesional de Navarra". "Esa es la imagen de la excelencia de Navarra, la de unas medallas que confirman la excelente calidad de esta educación y el excelente trabajo del alumnado y el profesorado y que, por encima del ruido, están los resultados formativos", ha incidido.

En cuanto a la situación de la FP Gimeno ha insistido en que "hay 200 horas más que en el curso académico anterior, utilizando los mismos criterios, hay una manera distinta de reorganizar los recursos, se introducen nuevos agentes en la planificación de la formación profesional dual, el profesorado ordinario reduce de 20 horas de atención directa a 18".

"El departamento, como con todas las cuestiones que es posible, va implementando la mejora en la oferta pública", ha subrayado, tras remarcar que "pesar de que las organizaciones sindicales no aceptaron" el incremento de 300 horas para la gestión de las estancias formativas del alumnado de FP, "el departamento las va a implantar para el curso académico posterior, teniendo en cuenta que ya se habrá extinguido además el módulo de formación en centros de trabajo que no está contemplado en la ley de formación profesional".

"Es una evolución, es una innovación, es un acoplamiento, es una adaptación que ya tenía unas dinámicas establecidas", ha comentado, tras afirmar que "Navarra partía de una posición de privilegio en el ámbito de la formación profesional dual".