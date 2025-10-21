El Gobierno central incluye Muruzábal y Carcastillo entre las zonas afectadas por emergencia de protección civil

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha ampliado a 279 el número de comarcas afectadas por distintas emergencias de protección civil registradas entre los pasados 22 de junio y 25 de agosto tras incorporar todas aquellas que, en su momento, no fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de protección Civil por las agencias autonómicas del 112. En el caso de Navarra, se ha incluido a Muruzábal y Carcastillo, afectadas por incendios forestales el 5 y 10 de agosto, respectivamente.

Según han relatado desde el Ministerio del Interior en una nota, el 26 de agosto el Consejo de Ministros declaró zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios de dieciséis comunidades autónomas en los que se registró algún episodio de estas características.

Pero, tras la aprobación de ese acuerdo, la Dirección General de Protección Civil "constató que determinadas emergencias no fueron comunicadas al CENEM por autoridades autonómicas, lo que dejó fuera de las ayudas estatales a algunos municipios".

A raíz de la "excepcional magnitud y complejidad" de los incendios y otras emergencias registrados este verano, y para "garantizar la plena cobertura de todos los municipios que resultaron afectados", la Dirección General de Protección Civil ha actualizado el listado de los episodios y sucesos que cumplen los requisitos previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre los sucesos incluidos en esta ampliación están las inundaciones acaecidas en Cataluña en julio, en especial en Girona y Barcelona, así como incendios como el de Sonseca (Toledo) en julio, el de Aranjuez (Madrid) en agosto y muchos registrados en la provincia de Ourense también en el mes de agosto.

La denominación de los sucesos recogidos remite a los municipios donde comenzó la emergencia, sin perjuicio de que hayan afectado a otro u otros municipios que podrán reclamar las ayudas previstas en la ley si acreditan el perjuicio sufrido.

Por tanto, esta relación de municipios "no limita el ámbito territorial de aplicación de las medidas, que llegarán a todos los municipios que acrediten haber sido afectados por dichos sucesos".

Para todos ellos siguen vigentes en todo caso las medidas y ayudas previstas en el acuerdo del pasado 26 de agosto y en la Ley 17/2015, tanto las que son de competencia del Ministerio del Interior como las corresponden a los restantes departamentos ministeriales.