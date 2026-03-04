El Gobierno flexibiliza la normativa del Parque de Urbasa y Andía para compatibilizar nuevas actividades y conservación

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un decreto foral por el que se flexibiliza la normativa del Parque de Urbasa y Andía, con el objetivo de "favorecer nuevas actividades compatibles con los objetivos de conservación de la zona".

El objetivo es "promover una gestión sostenible de actividades y dar a conocer y poner en valor los usos tradicionales del parque, como son el aprovechamiento de recursos forestales y el pastoreo extensivo" por las, aproximadamente, 40.000 cabezas de ganado y 340 explotaciones ganaderas que anualmente entran en este espacio.

El cambio realizado "abre la posibilidad de autorizar nuevas actividades comerciales vinculadas al ámbito de la bioeconomía e iniciativas de educación y sensibilización ambiental, con el objetivo último de favorecer una dinamización rural respetuosa".

Esta actualización normativa "responde a la demanda social planteada" por el Patronato del Parque, órgano de carácter consultivo conformado por representantes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de las Entidades Locales limítrofes, la Junta de Pastos de Urbasa-Andía, la Junta del Montes Limitaciones y Federación Navarra de Montaña, entre otros agentes.

El decreto foral aprobado modifica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Urbasa y Andía, aprobado por Decreto Foral 267/1996, de 1 de julio. El cambio afecta al artículo 21 del decreto original, en el que se recoge el régimen de prohibiciones y autorizaciones de actividades comerciales en el Parque Natural.

Con este cambio, se posibilita el desarrollo de un elenco de actividades autorizables que potencien y ayuden a implantar el Plan de Uso Público del parque aprobado en el año 2021, así como de las medidas relacionadas del Plan de Gestión de la ZEC Urbasa -Andía, aprobado por Decreto Foral 228/2007, de 8 de octubre, y que actualmente está en revisión.

Impulsar la bioeconomía y el desarrollo rural son otras de las motivaciones del cambio. Las actividades que se lleven a cabo deberán ser autorizadas por el departamento del Gobierno de Navarra competente en Medio Ambiente y ser compatibles con la conservación de los valores naturales y con las medidas propuestas en el citado Plan de Gestión de la ZEC Urbasa -Andía.

La modificación ha sido comunicada al Patronato del Parque Natural y cuenta con el aval del Consejo Navarro de Medio Ambiente, que dio su conformidad el pasado 6 de junio de 2025.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Urbasa y Andía se impulsó hace ahora 30 años "para garantizar la conservación de los valores naturales" de este parque natural de 21.000 hectáreas, ubicado en la zona noroeste de Navarra, en el límite con Álava.

Dado "el tiempo transcurrido desde su aprobación", el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha considerado que la norma "precisaba de una actualización, en respuesta a una demanda expresada también por los distintos sectores que conforman el Patronato del Parque de Natural".

La normativa modificada ya permitía, previa autorización, la instalación de puestos de venta de productos artesanales gestionados por habitantes de la zona, la continuidad de los establecimientos hosteleros vigentes siempre que cumplieran la normativa establecida y los puestos de venta de refrescos y helados en los lugares habilitados para ello, así como el uso del Palacio de Urbasa con fines turísticos, "siempre que no implique ampliar la superficie construida".