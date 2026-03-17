El Gobierno foral abre en Elizondo un centro de menores extranjeros no acompañados orientado a la empleabilidad

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, ha abierto en Elizondo un nuevo centro de acogida para 20 menores extranjeros no acompañados, enfocado a la empleabilidad e inclusión sociocomunitaria y sociolaboral.

De esta forma, el departamento, según han informado desde el Ejecutivo foral en una nota de prensa, "sigue trabajando para el adecuado dimensionamiento del sistema de protección de menores".

Tal y como está recogido en el Plan Estratégico de Infancia, que se aprobará "próximamente", se está trabajando por el aumento de centros, recursos residenciales, plazas y equipos profesionales "para ofrecer una atención de calidad, personalizada y adecuada a las necesidades de los niños y niñas que son tutelados por el Ejecutivo foral, cuyo número viene creciendo de forma continuada en los últimos años".

En este marco de actuación, y con el fin de "realizar una distribución equilibrada en todo el territorio foral", desde el pasado 1 de diciembre está en funcionamiento este centro en Elizondo, gestionado por la Fundación Pública Gizain y atendido por un equipo profesional de 26 personas. De ellas, 20 son educadoras sociales.

En el nuevo recurso residencial conviven menores que están cursando estudios reglados en el Instituto de Educación Secundaria de Lekaroz, menores que están ya en el mercado laboral trabajando en una empresa de inserción local que ofrece servicios de limpieza, cocina y mantenimiento del centro de CNAI que acoge al alumnado de la English Week, y otros que reciben cursos de formación de carpintería, electricidad o preparación de pedidos para almacén o hipermercados, a través del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL).

El recurso tiene un "marcado carácter de inserción socio comunitaria y laboral" y está enfocado al refuerzo de la empleabilidad y la formación de todos sus residentes.

De los 20 chicos, 4 están escolarizados y cursan estudios de 4º de la ESO en el IES Lekaroz, donde cada mañana acuden a clase con el resto de alumnado del centro. Por su parte, 13 chicos acuden a distintos cursos a través del SNE-NL.

Parte de ellos están inscritos en un taller de formación y empleo de carpintería y trabajos de madera. Una formación dirigida a mejorar la inserción a través de la formación y la alternancia con el trabajo efectivo en obras o servicios de utilidad pública o de interés social.

Otros acuden al curso de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones, donde adquieren formación sobre instalación en edificios, reparación de equipos y sistemas de comunicación, instalaciones telefónicas o antenas de televisión.

Se trata de un curso con el que se puede obtener el certificado profesional, una acreditación de carácter oficial y validez en todo el territorio que certifica la capacitación para el desarrollo de una actividad profesional.

Por último, otros chicos participan en otro curso asociado a certificado profesional para actividades auxiliares de comercio y preparación de pedidos destinado al desempeño de puestos de reponedor de hipermercado, reparto de productos de proximidad, embalaje o personal, auxiliar dependiente de Comercio. Además, todos los residentes que lo requieren reciben clases diarias de castellano que se imparten en el mismo centro residencial.

COMISIONES DE CONVIVENCIA, INTEGRACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA

Meses antes de la apertura del nuevo recurso de menores de Elizondo, el Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia impulsó en la zona la creación de una comisión de convivencia donde están presentes representantes municipales de Baztan, entidades culturales, sociales y deportivas y responsables del Gobierno de Navarra.

El objetivo de estas comisiones es facilitar e intercambiar información sobre el desarrollo y evolución del centro y, sobre todo, "coordinar una respuesta compartida que facilite la inclusión e integración social de los menores en la zona".

En este sentido, el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo está creando comisiones de convivencia y seguimiento en las localidades en las que se han abierto recientemente nuevos centros, en las que participa, además del personal de la Subdirección de Infancia y Adolescencia, personal del Departamento de Políticas Migratorias, de la Dirección General de Convivencia, así como entidades y asociaciones de cada municipio. También se desarrollan charlas informativas para colectivos o ciudadanía en general.

Con estas comisiones se persigue "impulsar y facilitar la convivencia, un buen clima de integración y un trabajo coordinado con los municipios que incentive el acceso de los chicos a la vida social, cultural y deportiva del valle y permita abordar los retos de integración". En este sentido, dos de los residentes del centro han comenzado entrenar en el equipo de rugby de primera nacional, Baztan Rugby Taldea.

La subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Navarra, Amalia Cuartero, ha señalado que el centro de Elizondo "da respuesta a menores migrantes, con un modelo de trabajo que les acompaña, creando un proyecto de vida, con una base emocional y psicológica, donde se trabaja su proceso migratorio, pero, sobre todo, enfocado a la formación e inserción sociolaboral: todos tienen que tener un proyecto de orientación laboral".

Cuartero ha destacado, además, que "se trabaja también la relación con el entorno comunitario: deporte, ocio, cultura, todos deben tener raíces". "En Elizondo hemos tenido una acogida muy buena, tanto por el Consistorio como por la ciudadanía, y contamos con el apoyo de asociaciones deportivas culturales y este es el modelo que queremos implantar en todo el territorio. Lo que hacemos es que en los meses anteriores a la apertura del centro trabajamos previamente con la red comunitaria antes de que el centro se ponga en marcha", ha indicado.