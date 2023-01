El Gobierno foral analizará la contrapropuesta de Policía Foral al reglamento para "avanzar en la negociación"

PAMPLONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que este miércoles han recibido las contrapropuestas de los policías forales al reglamento planteado por el Ejecutivo y que "ahora toca analizarlas" para "avanzar en la negociación".

"Ayer mismo, en el marco de esta negociación colectiva, absolutamente normalizada y no crispada, se comunicó por parte de las fuerzas sindicales su posición y contrapropuestas. Toca ahora analizarlas, como procede, y convocar a la Mesa Sectorial para contestar a dichas propuestas y avanzar en la negociación", ha afirmado.

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada al respecto por Navarra Suma durante el pleno parlamentario. Según ha relatado, el pasado 12 de diciembre el Gobierno foral hizo entrega del texto, "de cara a proceder a su negociación" y posterior aprobación "siguiendo los trámites establecidos". Desde entonces se abrió el plazo de un mes, que se ha cumplido este jueves, para que las fuerzas sindicales valorasen el texto y remitiesen sus contrapropuestas.

"Al ser un ámbito de negociación colectiva, me reservo los detalles del avance de la negociación para la mesa de negociación", ha indicado Remírez, si bien ha asegurado que se informará al respecto "cuando se termine dicho proceso" y que "avanzaremos, este Gobierno está siempre en el marco de las soluciones". "Este escenario es una mala noticia para usted", ha trasladado al parlamentario de Navarra Suma José Suárez, que había formulado la pregunta.

Por su parte, Suárez ha criticado que Remírez "no quiere informar a esta Cámara" y "no dice nada porque no tiene nada que decir". "Es difícil entender su falta de honestidad con la Policía Foral, la falta de explicación de sus pocos resultados, y el desentendimiento de la presidenta", ha señalado, tras considerar que Chivite "le da por amortizado" y que "no quiere ni que le asocien" a Remírez "con este tema". "Nadie espera ya nada de usted", ha trasladado al consejero.