El Gobierno foral apoya regular los centros de datos y muestra una "prudente expectativa" ante la propuesta del Estado

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra valora "positivamente" que "se establezca un marco normativo específico para ordenar el despliegue de los centros de datos", pues "es algo que hemos reclamado en varias ocasiones", y ha afirmado que afronta "con una postura de prudente expectativa" la tramitación del Real Decreto propuesto por el Ejecutivo central, al que ha presentado una serie de alegaciones.

Así lo han indicado este viernes los consejeros de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial y de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo y Juan Luis García, respectivamente, en una comparecencia parlamentaria sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, solicitada por UPN.

En su intervención, Irujo ha destacado la "creciente relevancia de estas infraestructuras para la digitalización de la economía, el desarrollo de la inteligencia artificial y la competitividad empresarial". Sin embargo, "estos centros cuentan también con oposición de varios sectores alegando su alto consumo de energía y agua, entre otros". "Por todo ello, afrontamos la tramitación de este proyecto de Real Decreto con una postura de prudente expectativa", ha subrayado.

El consejero ha explicado que desde el Gobierno de Navarra "hemos formulado unas alegaciones formales para reforzar la dimensión industrial y territorial al futuro texto normativo" del Real Decreto. Por un lado, el Ejecutivo reclama incorporar criterios industriales y territoriales en el acceso a la red. A su juicio, la asignación de potencia "no puede sustentarse exclusivamente en el orden o volumen de las solicitudes", sino "en la realidad económica de cada territorio, sus previsiones de implantación de nuevos proyectos empresariales y el equilibrio y cohesión territorial".

Por otro lado, solicita "criterios que permitan acreditar un grado suficiente de madurez en las iniciativas", ya que "resulta conveniente establecer condiciones que aseguren la viabilidad efectiva de los proyectos, evitando que la capacidad disponible en las redes quede comprometida o bloqueada por iniciativas en fases iniciales que finalmente no lleguen a materializarse".

Asimismo, el Gobierno foral pide "que se valore favorablemente a aquellos proyectos que incorporen sistemas de almacenamiento energético asociados a la generación renovable y mecanismos de gestión activa de la demanda". A su vez, se reclama un uso "eficiente, reutilización y recirculación del agua", ya que "el crecimiento de los centros de datos puede implicar un consumo significativo de recursos hídricos que escasean en estos tiempos".

"El objetivo es que la posible implantación de centros de datos sea sostenible, compatible con la realidad industrial de Navarra y por supuesto, que cuente con un respaldo de las localidades o ayuntamientos donde potencialmente se puedan llegar a instalar. En caso de que se apruebe dicho Real Decreto, habrá que determinar su posible desarrollo normativo en Navarra", ha subrayado.

Por su parte, García ha coincidido en que es un Real Decreto que "valoramos de manera positiva, puesto que entendemos que debe regularse el despliegue de los centros de procesos de datos en nuestro país, más ahora cuando están proliferando en algunas Comunidades Autónomas" unos centros que "no siempre cumplen con los objetivos que se esperan de ellos".

"El crecimiento de estos centros pone en riesgo la capacidad de la red eléctrica y de agua en las Comunidades en las que están creciendo de manera expansiva. Por ello, consideramos la regularización de este crecimiento", ha afirmado. Ha añadido García que el decreto "es muy necesario" y "ya ha sido recibido el aval del Consejo de Estado, por lo que esperamos que su aprobación por parte del Consejo de Ministros sea antes de finalizar el mes".

En Navarra, ha dicho, "contamos con dos centros de este tipo, el principal en la calle Orcoyen de Pamplona y otro de respaldo situado en la comisaría de Policía Foral de Beloso", los cuales "consumen mucha menos electricidad y agua" que los de otras Comunidades. El centro de datos ubicado en la calle Orcoyen de Pamplona tiene previsto gastar 2.447.679 kW en 2026, una energía superior a la registrada en los años anteriores, pero con un coste inferior. Esto es debido a que la energía consumida en estos CPD es una energía 100% renovable y certificada con garantías por la CNMC", ha remarcado.

En nombre de UPN, Ángel Ansa ha reclamado que no se apruebe este Real Decreto y que se elabore una regulación "menos restrictiva, con exigencias técnicamente viables, proporcionadas, trabajada con el sector y con las Comunidades Autónomas, algo que no se ha hecho en este caso". "Estamos ante una normativa que, en lugar de facilitar la instalación de los centros de datos de manera ordenada, la torpedea y se ponen en riesgo inversiones", ha dicho.

Kevin Lucero, del PSN, ha afirmado no entender "qué le parece mal a UPN de esta regulación: ¿que hagamos un uso responsable de la energía, que hagamos un uso responsable del agua, o que tengamos soberanía digital?". También ha considerado que "el desarrollo de estas infraestructuras no puede hacerse a costa de encarecer la factura eléctrica de las familias o de dificultar el acceso a la energía de nuestra industria", y, a su juicio, las alegaciones de Navarra "responden a una preocupación perfectamente razonable".

Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha señalado que "este debate gira en torno a la disputa por recursos que son limitados". Tras destacar que "la propia Redeia ha advertido de que el sistema eléctrico no puede absorber sin condiciones la llegada masiva de centros de datos", ha considerado que "si no se equilibra" la implantación de estos centros de datos con "nuevas renovables y almacenamiento", estos proyectos, "sí o sí, van a impactar negativamente en los precios" de la energía.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha considerado que las alegaciones presentadas por el Gobierno de Navarra son "razonables". "Es un decreto necesario y positivo, en principio, al que desde esta Comunidad se realizan unas alegaciones también positivas y entendemos que completamente asumibles por parte del Ministerio", ha dicho. A su juicio, la cogobernanza con las Comunidades "es básica, es fundamental para su desarrollo y puesta en marcha, y de ahí que se deba escuchar" la voz de Navarra.

Desde el PP, Javier García ha afirmado que el real decreto, "bajo el argumento de la sostenibilidad y la soberanía digital", introduce "nuevas exigencias y trabas" y va "en detrimento" de Navarra. "Nosotros estamos a favor de la sostenibilidad, pero debe ser siempre compatible con la inversión, con el empleo y con el crecimiento económico. No puede convertirse nunca en un freno a proyectos que puedan generar empleo", ha trasladado.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha apostado por "una regulación que garantice que cualquier despliegue se haga conforme a los intereses generales de Navarra", porque si "ponemos nuestros recursos -suelo, agua y energía- a disposición de los intereses de otros", la industria local y regional "tendrá que competir por esos recursos, que se verán encarecidos", y "veremos nuestra industria empequeñecida o menos competitiva" frente a una industria internacional digital, "no afincada en Navarra, que se aprovecha de esa realidad".

La parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, ha coincidido en que los centros de datos "deben cumplir requisitos rigurosos" porque "no podemos permitir que comprometan los recursos de los territorios donde se instalan, ni que sus costes acaben repercutiendo en los consumidores". "Pero también debemos preguntarnos si las nuevas exigencias se han diseñado de manera que permitan el desarrollo de inversiones tecnológicas viables y competitivas", ha manifestado.