El Gobierno foral apoya tres proyectos de fomento de la igualdad de las mujeres gitanas, en fiestas y en la comunicación

El INAI ha suscrito convenios con la Fundación Secretariado Gitano, la Asociación Festa - Los de Bronce y la Asociación de Mujeres Periodistas

El Gobierno de Navarra, a través el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), va a colaborar durante este año con las organizaciones Secretariado Gitano, Festa - Los del Bronce,y la Asociación de Mujeres Periodistas para desarrollar acciones de promoción de la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres, por valor de 43.000 euros, a través de la firma de tres convenios.

Con la Asociación de Mujeres Periodistas y por valor de 13.000 euros, el INAI ha suscrito la realización de un estudio sobre la situación profesional de las y los profesionales de la comunicación en Navarra con perspectiva de género.

Así, se realizará un mapa de la situación actual de las y los profesionales del sector (periodismo, gráfica, fotografía, cámaras, publicidad y marketing...) en el que se estudien las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, analizando las posibles asimetrías en el acceso a cargos de responsabilidad, condiciones laborales, salarios y otro tipo de baremos. Asimismo, se investigará la situación de profesionales por cuenta propia (tarifas, relación con clientes, condiciones, necesidades, etc.).

Además de visibilizar las posibles desigualdades en este sector, el INAI y la Asociación de Mujeres Periodistas quieren "fortalecer la perspectiva de género" en el tratamiento de la información que se realiza en la Comunidad foral, ha explicado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

DOCUMENTAL SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LAS PEÑAS

Por otro lado, el INAI va a contribuir con 12.000 euros a la grabación, por parte de la Asociación Festa Los de Bronce, de un documental divulgativo que dé testimonio audiovisual sobre la protesta que en 1978 impulsó la incorporación de mujeres a las peñas de Pamplona y la desaparición de la figura de las 'madrinas'.

En vísperas de los Sanfermines de 1978 y en un acto organizado en la Plaza de Toros por la Comisión de Peñas, un grupo de mujeres exhibió una pancarta en la que se leía 'más participación, no a las agresiones en San Fermín, no a las madrinas'. Estas eran mujeres jóvenes elegidas por los socios de las Peñas -la mayoría no admitían entonces socias-, para que su presidente o representante pudiera acudir acompañado por una mujer a actos institucionales, eventos y espectáculos taurinos.

"Aquel acto provocó una profunda reflexión entre los socios de las Peñas de Pamplona que, dos años después, abandonaron una tradición asentada desde los años 30, aboliendo esta figura y abriendo a las mujeres el acceso a las peñas, hasta entonces vetado", ha recordado el Ejecutivo foral.

FOMENTO DE LA IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS

Por último, el INAI y la Fundación Secretariado Gitano han firmado un convenio por un valor de 18.000 euros para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer gitana, así como la atención a situaciones de discriminación, desde un enfoque de interseccionalidad, y de violencia contra las mujeres.

El convenio se articula en torno al 'Programa Cali de fomento de la igualdad y empoderamiento de las mujeres gitanas', cuyo principal objetivo es la cooperación entre estas dos entidades que trabajan para "superar las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres, en este caso mujeres gitanas, el empoderamiento y la participación social y política de las mismas, aspectos fundamentales para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres".

Secretariado Gitano se compromete a realizar itinerarios de desarrollo personal con mujeres gitanas cuyo eje central sea su empoderamiento. Así como también formar a las mujeres gitanas sobre racismo y discriminación, y en materia de igualdad de género; e intervenir y recoger casos tanto de discriminación racial e interseccional, como de violencia contra las mujeres y ser un puente entre los servicios especializados en esta materia y la mujer implicada.

En cuanto al perfil de las mujeres destinatarias del programa, se trata de mujeres gitanas, españolas o inmigrantes, en situación de grave vulnerabilidad, en situación social desfavorecida y con necesidad de apoyo para su inserción social, o víctimas de discriminación, de violencia contra las mujeres o en riesgo de padecerla.

La subvención estará destinada a financiar un 65% de los costes salariales de la persona técnica adscrita al 'Programa Cali de fomento de la igualdad y empoderamiento de las mujeres'.