El Gobierno foral aprueba ayudas para clubes deportivos por un importe de 1,9 millones de euros

Suponen un 6% más que el año pasado y el plazo para solicitarlas concluye el 9 de diciembre

La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha aprobado una convocatoria de ayudas a clubes deportivos y a clubes deportivos filiales de Navarra, por un importe de 1.895.000 euros, para equipos que participan en ligas oficiales de carácter nacional o interautonómico no profesional, que se celebren desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021.

La convocatoria supone un aumento del 6% con respecto a la convocatoria del año anterior y el plazo para solicitarlas concluye el próximo día 9 de diciembre, ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

Las bases reguladoras que la rigen, que ya se han publicado en el BON, establecen el régimen de concurrencia competitiva e informan de que para la cuantificación de las subvenciones, las competiciones se clasificarán en cinco apartados: competiciones tipo A, que se divide en dos grupos (A1 y A2), competiciones tipo B, que se divide en tres grupos (B1, B2 y B3), competiciones tipo C, que se divide en dos grupos (C1 y C2), competiciones tipo D, tipo E y tipo F, que no tienen subdivisiones.

En concreto, en las competiciones tipo A (con grupos A1 y A2), se recoge la posibilidad de ayudas para equipos participantes en ligas regulares consideradas de primer nivel de competición nacional, en categoría absoluta, siempre que haya diferentes categorías en las que se ascienda o descienda a las mismas, en relación con los méritos deportivos obtenidos a lo largo de la temporada. Los dos subtipos tienen en cuenta el presupuesto del equipo y se establecen en función de si iguala o supera los 350.000 euros o queda por debajo.

Por su parte, el apartado de competiciones tipo B se divide en tres grupos (B1, B2 y B3) y engloba a equipos participantes en ligas regulares consideradas de primer nivel, en cuyas ligas no haya ascensos y descensos y el resto de niveles de competición nacional de aquellos clubes cuyos equipos participen en ligas regulares.

Los tres subtipos tienen en cuenta el presupuesto y se establecen en función de si supera los 350.000 euros, si se sitúa entre 350.000 y 100.000 euros, o si queda por debajo de esta última cifra.

Asimismo, el capítulo de competiciones tipo C se divide en dos grupos (C1 y C2) y engloba a equipos que no cumplen las condiciones exigidas de "liga regular" (ocho o más equipos participantes, con un mínimo de siete jornadas de competición, no coincidentes en un mismo fin de semana) y que compitan en primer nivel de competición nacional. Los dos subtipos tienen en cuenta el presupuesto y se establecen en función de si éste es igual o superior a 75.000 euros, o inferior a esta cantidad.

Por otra parte, formarán parte del grupo D los clubes que intervienen en una liga no regular (participen menos de 8 equipos y conste de menos de 7 jornadas de competición) de ámbito nacional correspondiente a niveles inferiores de competición.

Y el apartado de competiciones tipo E estará constituido por los clubes navarros que tienen equipos que participen en ligas regulares de otras comunidades autónomas en categoría absoluta, por no poder contar en Navarra con equipos suficientes para poder desarrollar el campeonato.

El apartado de competiciones tipo F, por su parte, estará integrado por los clubes navarros que tienen equipos que acuden a ligas regulares de otras comunidades autónomas o ligas nacionales de División de Honor, en categorías inferiores de edad (infantiles, cadetes, junior, juvenil).

No serán subvencionables las competiciones de "play-off", promoción o por el título, ni las copas del Rey o de la Reina, o copas similares. Tampoco lo serán las ligas cuyas jornadas sean coincidentes en el desplazamiento originado con otra competición del calendario. No obstante, éstas podrán ser apoyadas económicamente, en su caso, previa petición del interesado o interesada, mediante una convocatoria distinta.

Las solicitudes deberán ser presentadas de forma telemática obligatoriamente y deberían dirigirse al Instituto Navarro del Deporte.

El gasto aprobado, para esta convocatoria de 1.895.000 euros, se repartirá entre los seis apartados de esta convocatoria, de acuerdo a las siguientes cantidades máximas: competiciones A, A1 520.000 euros y A2, 155.000 euros; competiciones B, B1 170.000 euros y B2 315.000 euros; competiciones C1 185.000 euros; competiciones B3, C2, D y E, 495.000 euros; y competiciones F, 55.000 euros.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

A los efectos del cálculo de la ayuda, se considerarán conceptos subvencionables los siguientes: inscripciones y licencias, arbitrajes, alquiler de instalaciones o, en su caso, gastos de utilización de instalaciones propias, entrenadores/entrenadoras, preparador/preparadora físico/física, fisioterapeutas, masajista, médico/médica y delegado/delegada, material deportivo (propio del juego), botiquín (incluido material preventivo para prevenir el Covid-19) e indumentarias (tanto para el entrenamiento como para los partidos oficiales), deportistas navarros, administración y gerencia y desplazamientos (incluye gastos de viajes, alojamiento y manutención), todo ello en función de los diferentes niveles de competición.

Las solicitudes se presentarán en el Registro del Instituto Navarro del Deporte (Navarra Arena), en la Plaza Aizagerria, nº 1, o en los lugares previstos por ley, así como en el Registro General Electrónico.