El Gobierno foral está "cómodo" con su actual presencia en el Ecofin y Geroa Bai quiere "máxima ambición"

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha manifestado este jueves que el Ejecutivo foral "está cómodo dentro de la actual dinámica de reuniones" a las que asiste en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) y con el "flujo de información continuo". "Seguiremos participando de la misma manera", ha señalado, en respuesta a una interpelación de Geroa Bai en el pleno del Parlamento.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain, por su parte, ha pedido "máxima ambición" y ha recordado que su grupo llevaba en el programa electoral que la Hacienda foral se incorporara de manera independiente al Ecofin.

Arasti ha explicado que este consejo europeo está formado por los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros y se reúne de manera mensual para analizar las políticas económicas de la Unión Europea. Comlementariamente, existen 150 grupos de trabajo y comités especializados en los que las delegaciones de cada países profundizan en aquellos asuntos que les competen en estas áreas. Dentro de estos grupos, Navarra está presente en el Código de Conducta, "exclusivamente en las ocasiones que se traten asuntos vinculados a la singularidad financiero fiscal de Navarra, como parte de la delegación española", según ha explicado el consejero.

Arasti ha detallado que el Código de Conducta es un instrumento de la Unión Europea que promueve la competencia fiscal leal tanto dentro como fuera de ella. "En la delegación española, únicamente los representantes permanentes tienen voz y voto y el resto de asistentes, los representantes de Navarra incluidos, participan en calidad de oyente", ha indicado.

El consejero ha destacado "la relevancia que tiene participar en estos grupos de trabajo, puesto que nos da la oportunidad de conocer de forma anticipada determinados asuntos financieros y también anticiparnos en materia fiscal al estar presentes en las conversaciones europeas". "Además, implica la colaboración con administraciones y autoridades tributarias de otros países y Estados y regiones europeas para trabajar en un objetivo que nos une a todos, que es en contra del fraude, y esto creo que siempre es positivo", ha valorado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha explicado que Navarra comenzó a tener presencia en el Ecofin hace nueve año y ha indicado que "es un lugar en el que Navarra debía estar". "Todo lo que sea ahondar en la colaboración, fluidez y relaciones con los diferentes territorios es y será el camino", ha indicado.

No obstante, ha dicho que le genera "muchas dudas la suficiencia o quizás insuficiencia de esa presencia". "Presencia tiene un sentido casi de pasividad, de carácter testimonial. ¿Seguimos acudiendo nueve años después de nuestro ingreso en el Consejo como acompañantes de la representación ministerial? Podemos entenderlo en aquel momento en cuanto suponía nuestro inicio en la participación en ese Consejo, el inicio de una participación que a nuestro entender debería haber ido a más. Debemos ser ambiciosos en esa participación, debemos pretender una participación activa, con voz propia", ha subrayado.

La parlamentaria de UPN María Jesús Valdemoros ha preguntado si Geroa Bai pretende hacer "marketing para su electorado" y ha señalado que el Ecofin "es un órgano de representación de Estados miembros y Navarra es una región dentro de un país que se llama España". "La participación del Ecofin es competencia exclusiva de los Estados miembros. Alemania con los Lander tampoco tiene participación", ha indicado. Tras ello, ha afirmado a Geroa Bai que "desde UPN no necesitamos competir con ustedes haciendo ruido en la defensa del autogobierno". "UPN tiene en su esencia la defensa de la foralidad, no tenemos que rendir cuentas fuera de nuestro territorio. Menos proclamas, menos ocurrencias, y más ejercicio discreto y responsable para la defensa del autogobierno de Navarra", ha pedido.

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha señalado que "Navarra tiene competencia fiscal propia, pero no deja de ser menos cierto que la Unión Europea es una unión de Estados soberanos y no de regiones o comunidades, aunque tengan autonomía fiscal". "Por lo tanto, es en este modelo en el que nos sentimos cómodos. El modelo que compartimos y defenderemos como marco institucional es de una Navarra dentro de España y no Navarra como un Estado, eso es lo que siempre hemos defendido y defenderemos", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha explicado que su grupo considera que "hay mucho camino por recorrer para que Navarra participe en el lugar que le corresponde" en el Ecofin. "En este momento estamos de mero acompañante y nos limitamos a ser meros oyentes. Seguimos reivindicando que hay que asegurar una participación directa, sin intermediarios. Si tenemos una Hacienda propia, con todas las limitaciones que tiene, tendríamos que tener derecho a una participación directa", ha afirmado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha señalado que en el marco del Ecofin "hay un margen de posibilidades y movimientos que dependen de la proactividad del Gobierno de Navarra y ahí es donde es posible que el Gobierno de Navarra no esté aprovechando estas oportunidades para provocar reuniones, para celebrar encuentros y de alguna manera abrir oportunidades que beneficien a Navarra". "Tenemos serias dudas de si Navarra está liderando en estos momentos estos encuentros o va a rebufo", ha planteado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha compartido con Geroa Bai "la ambición" de participar en el Ecofin y ha planteado la posibilidad de una fórmula de "coparticipación". "Sí estaríamos en el marco de explorar una posible coparticipación, pero cualquier coparticipación será de la mano del proyecto estatal del que ya formamos parte", ha defendido.

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha afirmado que "la normativa es muy sencilla, muy simple y muy clara, en el Ecofin se sientan solo los Estados miembros, y a Navarra le corresponde acudir en calidad de acompañante al grupo de trabajo". "Nosotros estamos de acuerdo en que Navarra participe en el grupo de trabajo, pero a los plenarios solo van los Estados soberanos", ha señalado.