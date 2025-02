El Gobierno foral denuncia la aparición de pintadas ultras en la oficina de los servicios de atención a migrantes

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha censurado de "forma tajante" las pintadas de simbología ultraderechista que han aparecido este lunes en la oficina que la Dirección General de Políticas Migratorias tiene en el centro de Pamplona. Allí se ubican el Servicio de Asesoramiento en Materia de Extranjería, el Servicio de Atención de Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia, y el Servicio de Información y Orientación Básica en materia de migraciones.

En este sentido, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha anunciado que se ha interpuesto la correspondiente denuncia en las dependencias de la Policía Foral para tratar de identificar a los agresores, "que deben tener muy claro que este Gobierno no va a estar de brazos cruzados ante la ofensiva ultra, la ofensiva fascista, y que no vamos a permitir ataques como el de esta mañana, que somos plenamente conscientes de que no iban contra nosotros como Gobierno sino contra la población migrante, dentro de esa campaña global y mundial de la internacional del odio".

Tras mostrar su apoyo a todos los trabajadores y las entidades que prestan los servicios de atención y ayuda a la población migrante, la vicepresidenta ha incidido en la necesidad de dar "la batalla pública a los discursos de odio que se están multiplicando en los últimos tiempos". "Hoy han dado un paso más en un lugar de ayuda a la población migrante, pero no hay que olvidar a quienes desde las instituciones están alentando día sí y día también estos discursos, ya que son tan responsables como los autores materiales de estos hechos", ha dicho.

Los tres servicios del Gobierno de Navarra atienden a miles de personas durante el año: el de asesoramiento en materia de Extranjería, donde se facilita a la población migrante toda la tramitación burocrática de regularización de su situación legal; el servicio de información y orientación básica facilita información y asesoramiento sobre todas las ofertas transversales que ofrece tanto Gobierno de Navarra como otras instituciones y entidades; y el Servicio de Atención Contra el Racismo y la Xenofobia que se centra en la denuncia de esta tipología de hechos.