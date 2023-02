El Gobierno foral descarta un incremento retributivo general a los funcionarios y dice que "los recursos son limitados"

Dice sobre la huelga de médicos que "ya se ha hecho todo el esfuerzo posible" y que se debe optar por asumir o no la oferta de Salud



El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha subrayado este miércoles que el Ejecutivo "no contempla" aprobar un incremento retributivo genérico para los empleados públicos y ha destacado que en lo que va de legislatura se han incrementado los salarios de los funcionarios alrededor de un 12%, un 2,5% en 2023, lo que sólo este año supone un incremento total de 60 millones de euros.

Javier Remírez ha afirmado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, en relación con las distintas huelgas convocadas en el ámbito público, que el Gobierno de Navarra "va a seguir siendo sensible, desde el diálogo y el acuerdo, a todas las preocupaciones del colectivo de empleados públicos y también por supuesto a la hora de mejorar las condiciones laborales, porque mejorar las condiciones laborales de empleados públicos supone mejorar la calidad de los servicios públicos, pero los recursos son limitados, no tenemos recursos ilimitados, y los recursos se marcan en los Presupuestos Generales de Navarra de cada ejercicio".

Remírez ha señalado que "esta legislatura está siendo de mejoras sustanciales en el ámbito de la función pública". Así, ha mencionado convocatorias de ofertas públicas de empleo con siete mil plazas; un incremento retributivo del conjunto de los empleados públicos que ronda el 12% en esta legislatura, con la próxima subida del 2,5% en 2023; o el complemento de grado al personal temporal, que benefició a cerca de 8.000 trabajadores a finales de 2019. "El incremento del capítulo de gastos de personal ha sido de un 25% durante esta legislatura", ha señalado.

Remírez ha subrayado que "estamos ante recursos limitados que marcan los Presupuestos". "En este contexto de negociación, diálogo y acuerdo, el Gobierno de Navarra no contempla ningún otro incremento genérico al conjunto de los empleados públicos de Navarra. No son posibles, a no ser que comprometamos otras partidas del Presupuesto", ha asegurado.

Respecto a la situación del colectivo médico y sanitario, Remírez ha afirmado que "responde a una casuística concreta, que como han tenido oportunidad de resaltar los responsables de Salud en este proceso de negociación no es exclusiva de Navarra". "Ha habido nueve conflictos en otras tantas Comunidades Autónomas y en algunas de ellas se han sustanciado acuerdos con incrementos retributivos, pero con toda claridad y honestidad, ya se ha hecho todo el esfuerzo posible. Es hora de las decisiones y la propuesta que está encima de la mesa es la que se tiene que decidir asumir o no por parte de los interlocutores", ha asegurado.

