El Gobierno foral destaca que Navarra continúa en "niveles históricos de empleo"

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha destacado que la Comunidad foral continúa en "niveles históricos de empleo", con un total de 315.085 afiliaciones a la Seguridad Social en agosto, la cuarta cifra más alta de la serie histórica.

La afiliación descendió un 0,20% en términos mensuales, 641 afiliaciones menos en un mes, pero aumento de media un 1,63% en el último año, lo que supone 5.046 afiliaciones más.

Además, Navarra registró un descenso del paro de 150 personas en el mes de agosto, un 0,53%. El términos interanuales el desempleo bajó en 1.017 personas, un 3,46%. "Se rompe la tendencia de los meses de agosto de los dos años anteriores en los que el paro crecía, aunque levemente. La cifra del paro se sitúa en Navarra en 28.390 personas, niveles similares a 2008", ha señalado el Ejecutivo foral en una nota.

Por su parte, el número de contratos registrados en agosto ha sido de 22.050, de los cuales 4.314 han sido indefinidos (19,6%). En lo que va de año (enero-agosto) se han registrado 38.501 contratos indefinidos, un 267,5% más que en los primeros ocho meses de 2021.

La variación mensual del desempleo por sexo resulta positiva tanto para hombres como para mujeres. Así, el número de desempleados desciende un -0,5% (-55 parados menos) mientras que el número de paradas baja en la misma medida, un -0,5% (-95 paradas menos en un mes). En términos anuales, la variación del desempleo resulta algo menos positiva para las mujeres, ya que el número de desempleadas desciende un -2,5% (461 mujeres paradas menos), mientras que el de parados se reduce un -4,9% (-556 desempleados menos). De esta forma, la distribución del desempleo sigue siendo desigual. A finales de agosto, el 62,3% de las personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (17.695) frente al 37,7% de hombres (10.695).

Respecto a la edad, se produce un descenso mensual del paro en los cinco tramos de edad. Entre ellos destaca el número de personas jóvenes paradas de entre 25 y 34 años, al presentar el mayor descenso porcentual con 319 personas menos (-6,1%). En segundo lugar, también se destaca el rango de los 35 a los 44 años con 239 personas menos (-4%), seguido de las personas entre 45 y 54 años con 229 personas paradas menos (-3,4%). En menor medida, las personas menores de 25 años registraron 70 personas paradas menos (-2,6%) y las mayores de 54 años con 160 personas paradas menos (-1,8%).

Del total de personas desempleadas al finalizar el mes, el 9,3% son menores de 25 años (2.653) y tres de cada diez (30,5%, es decir, 8.665) son personas desempleadas de más de 54 años.

Por nacionalidad, el número de personas paradas con nacionalidad extranjera se ha reducido respecto al mes de julio en -196 (un -3%) mientras que el número de personas desempleadas con nacionalidad española se ha mantenido estable con un +0,2% (46 más en un mes). En un año (agosto 2024-agosto 2025) el número de personas paradas con nacionalidad española ha descendido un -3,1% (712 menos), mientras que la bajada de personas paradas con nacionalidad extranjera ha sido del -4,7% (305 menos). De esta forma, actualmente del total de personas registradas como paradas, el 22% tiene nacionalidad extranjera (6.242).

En cuanto al nivel de estudios, cabe destacar que en un mes se produce un aumento de 120 (un +4,2%) personas paradas con estudios universitarios. En segundo lugar se encuentra el incremento de personas paradas con bachiller, con 35 personas más (un +1,9%). La categoría de personas con estudios básicos (hasta la primera etapa de secundaria) presenta la mayor bajada, con 298 personas paradas menos (un -1,5%). Para acabar, los estudios de FP se han mostrado estables, los de Grado Medio registraron una persona para menos y los de Grado Superior seis menos, un -0,1% y un -0,3% menos respectivamente. Con todo ello, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de secundaria, suponen el 69,0% del total (se trata de 19.577 personas paradas con ese nivel de estudios).

En lo que se refiere a las agencias de empleo, se produce un descenso mensual del paro en las agencias de Tudela (un -3,4%, 161 personas paradas menos), en la de Aoiz (un -3,2%, 21 personas paradas menos), en la de Lodosa (un -3,1%, 36 personas paradas menos) y en la de Tafalla (un -1,3%, -24 personas paradas menos). En cuanto a los aumentos del paro registrado, el mayor incremento en términos relativos se ha dado en la agencia de Alsasua (+4,3%, 32 personas paradas más), le siguen la agencia de Santesteban (+0,6%, 3 personas paradas más), Estella (+0,4%, 6 más) y Pamplona (+0,3%, 51 más en un mes).

En un año, se produce una bajada del desempleo en seis de las ocho agencias. Los aumentos del paro han sido los siguientes: en la agencia de Alsasua se ha dado un incremento del paro del +9,7% respecto a agosto de 2024, se trata de 69 personas paradas más, mientras que en la de Santesteban el incremento ha sido de un +1,3% (siete más). Por el contrario, en la de Lodosa ha bajado un -5,6% (67 personas menos), en la Estella-Lizarra -5,0% (83 menos), en Tudela -4,5% (219 menos), en Pamplona -3,8% (674 menos), en Aoiz -3,2% (21 menos), y finalmente Tafalla con un descenso interanual del -1,6% (29 menos).

Por otra parte, los sectores en los que se ha dado un mayor descenso mensual de personas paradas han sido el sector primario (56 personas menos en un mes, -5,1%), seguido de Sin empleo anterior con 47 personas menos (-1,4%). El sector servicios presenta cambios leves, 55 personas menos (-0,3%), al igual que el de la construcción, con cinco personas menos (-0,4%). Por el contrario, la industria ha sido el único sector con incremento de personas paradas, 13 más que el mes anterior (+0,4%).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en servicios (753 menos, -3,7%), Sin empleo anterior (128 menos, -3,8%), en el sector primario (118 menos, -10,1%), y finalmente con 96 personas menos (-7,5%) está el sector de la construcción. En cuanto a la industria, con 78 personas desempleadas más, es la única categoría en la que se registra un incremento anual, del 2,3%.

Por último, respecto al desempleo de larga duración, se ha mantenido prácticamente igual, con una persona parada de larga duración menos que en julio (variación del 0,0%). De manera anual se produce un descenso de 285 personas paradas de larga duración, un -2,3%. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 42,7%, es decir, 12.124 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación de paro más de un año).

En agosto se han registrado 22.050 contratos, un -23,6% menos que en el mes anterior (6.806 contratos menos). En términos anuales se ha producido un incremento del +8,3% respecto al mes de agosto de 2024 (1.687 contratos más).

Por tipo de contrato, se han formalizado 4.314 contratos indefinidos y 17.736 contratos temporales. De esta forma, del total de los contratos registrados en septiembre, el 19,6% han sido indefinidos.

Del total de los contratos indefinidos registrados en el mes de agosto del presente 2025 (es decir, esos 4.314 contratos indefinidos), el 41,1% se han registrado para menores de 30 años (1.773 contratos), el 43,8% (1.890) han sido contratos indefinidos a mujeres y el 34,8% (1.503) de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.