El Gobierno foral destina 5,8 millones al mantenimiento de los centros ocupacionales de Tasubinsa y Elkarkide en 2026

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado, en su sesión de este miércoles, la concesión de dos subvenciones directas por un importe total de 5.859.011 euros para el mantenimiento de los centros ocupacionales de Tasubinsa y Elkarkide durante 2026.

Estas ayudas del Gobierno de Navarra se utilizan para financiar la actividad prelaboral o de ajuste personal y social que realizan anualmente unas 825 personas con discapacidad o enfermedad mental.

La atención de estas personas está supervisada por 140 profesionales en 17 centros ocupacionales gestionados por ambas entidades, repartidos por toda la geografía foral.

El programa ocupacional de estos centros está orientado a trabajar el ajuste personal y social de las personas que acuden a ellos junto con actividades de tipo prelaboral, así como estimulación cognitiva y sesiones dedicadas a favorecer la autonomía personal.

El objetivo es "lograr el máximo desarrollo de estas personas y facilitar en la medida que sea posible su capacitación y preparación para el acceso al empleo".

Por una parte, Tasubinsa (Talleres Auxiliares de Subcontratación Industria Navarra, S. A.) recibirá una subvención directa de 3.866.536 euros para el desarrollo de su proyecto de centros ocupacionales en 2026, ejercicio en el que tienen previsto atender a 600 personas con discapacidad intelectual.

Tasubinsa es una empresa privada de utilidad pública, sin ánimo de lucro, dedicada a "ofrecer apoyos y oportunidades de inclusión social a las personas con discapacidad, favoreciendo su proyecto vital a través de la ocupación y el empleo, en un marco de defensa de derechos, promoción de la autonomía y la dignidad".

La entidad emplea a 100 profesionales que supervisan cada año la actividad ocupacional de personas con discapacidad intelectual "que, debido a sus características cognitivas y funcionales, no pueden integrarse en las actividades del mercado laboral o de centros especiales de empleo sin realizar previamente una formación tanto prelaboral como de ajuste personal".

Tasubinsa les ofrece un Programa Ocupacional, un Programa Ocupacional de Capacitación Laboral, la Unidad Ocupacional Especial y la Unidad Ocupacional de Envejecimiento Prematuro.

La empresa gestiona 13 centros ocupacionales en toda Navarra, ubicados en Arazuri, Beriáin, Burlada / Burlata, Elizondo, Pamplona /Iruña (Ibaiondo), Lakuntza, Orkoien (2 centros), San Adrián, Sangüesa /Zangoza, Tafalla, Tudela y Villatuerta.

Por su parte, Elkarkide S.L. accederá este ejercicio a una ayuda por importe de 1.992.475 euros para mantener las actividades ocupacionales y de apoyo personal que realiza con personas con enfermedad mental.

Esta entidad, de iniciativa social y sin ánimo de lucro, organiza actividades ocupacionales para 225 personas, supervisadas por un equipo de 40 profesionales que desarrolla tres programas: Programa de Desarrollo SocioPersonal, Programa de Estimulación Cognitiva y Motivacional y Programa de Acompañamiento Individualizado para la Incorporación Socio-Laboral (PAIISL).

En la actualidad, cuenta con cuatro centros en la Comunidad Foral, ubicados en Iturrama, Aranzadi (ambos en Pamplona), Lizardi (Noáin / Noain) y Las Labradas (Tudela).

Las dos ayudas están contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Gobierno de Navarra para el período 2025-2027.

Los acuerdos de gobierno suscritos este miércoles suponen una autorización a la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) para la concesión de estas subvenciones directas, que se materializarán a través de sendos convenios que se suscribirán con ambas entidades.

AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN A CENTROS OCUPACIONALES

A estas ayudas se suma otra partida presupuestaria de 1.168.596 euros que el Gobierno de Navarra, a través del departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, destina para el pago de ayudas periódicas a personas con discapacidad y enfermedad mental que acuden a los centros ocupacionales.

Se trata de una prestación que se concede a aquellas personas con una discapacidad reconocida entre el 33% y el 64%, que acuden a un centro ocupacional y que no tienen ingresos económicos propios o estos son inferiores a la pensión no contributiva de invalidez.

Las cuantías que se están concediendo oscilan entre 71 euros y 658,84 euros al mes, siendo la cuantía máxima que se concede la establecida para las pensiones no contributivas. Actualmente, 151 personas con discapacidad que acuden a centros ocupaciones reciben estas ayudas.