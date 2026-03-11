El Gobierno foral destina 2 millones a la impermeabilización y aislamiento de la cubierta de la Biblioteca de Navarra

Archivo - Biblioteca y Filmoteca de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, un compromiso de gasto plurianual de 2.048.549,23 euros para celebrar el contrato de obras necesario para la impermeabilización y el aislamiento de la cubierta de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, ubicada en el barrio pamplonés de Mendebaldea.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha afirmado en rueda de prensa que el inmueble que acoge la Biblioteca y Filmoteca de Navarra "registra desde hace algunos años problemas y deficiencias constructivas especialmente graves en lo referido a las filtraciones de agua, goteras y humedades que se han manifestado a través de ventanales, pavimentos y especialmente desde la cubierta".

Dado que "las reparaciones llevadas durante la última década no han llegado a resolver el problema", la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana promovió el año pasado la redacción de un proyecto para dar una solución integral a los problemas de filtraciones.

El equipo de arquitectos Bruguera y Jabat Arquitectura S.L.P., Estudio de Arquitectura Astrain-Gutiérrez y Juan Ignacio Iriarte Baigorri ha elaborado la propuesta de intervención, que requerirá una inversión de 1.422.224,07 en 2026 y 626.325,16 euros en 2027.

El objetivo de la reforma de la cubierta es "frenar el deterioro del edificio y garantizar la seguridad del fondo documental que alberga".

El proyecto consiste en la reforma de la impermeabilización y la mejora del aislamiento térmico de la cubierta plana, los tres casetones y los dientes de sierra. Se trata de independizar las áreas de la maquinaria de climatización para evitar el desmontaje de los equipos y permitir que el edificio siga operativo durante la obra.

Al finalizar la reforma, se realizará una prueba de estanqueidad por inundación. El protocolo incluirá la monitorización del flujo de posibles filtraciones para distinguir entre el agua nueva (posible fallo en la obra actual) o el agua intersticial ya acumulada en el forjado.

Toda la información de la licitación podrá consultarse en el anuncio que se publicará en los próximos días en el Portal de Contratación de Navarra. Una vez adjudicada, la duración estimada de la obra es de 10 meses.

UN EDIFICIO INAUGURADO HACE 15 AÑOS

El edificio de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra se inauguró de 1 de marzo de 2011, si bien la recepción de la obra se produce el 12 de marzo de 2010 de manos de la empresa adjudicataria UTE Fomento de Construcciones y Contratas y Navarra SANCO S.A. por un importe de 21.988.400 euros. El proyecto y dirección de obra estuvieron al cargo del arquitecto Manuel Ferrer Sala.

Se trata de un contenedor de casi 20.000 metros cuadrados útiles que consta de planta sótano, baja, primera y segunda, con unos 6.000 metros cuadrados construidos por planta.

Este equipamiento reúne, conserva y difunde el patrimonio bibliográfico y filmográfico de Navarra, alberga los servicios de la mayor biblioteca de la Comunidad foral y además es la sede del Servicio de Bibliotecas.

La actividad cultural promovida tanto desde la biblioteca como desde la filmoteca "es muy destacada y avalada por las cifras de uso y asistencia de la ciudadanía".

En su vertiente como biblioteca, dispone de 526 puestos para la lectura, consulta, actividades y formación; y como filmoteca ofrece una sala de proyecciones de 176 butacas.

En cuanto a sus fondos, reúne cerca de 600.000 documentos bibliográficos, de los cuales 145.000 ejemplares son de libre acceso y 23.500 documentos fílmicos.