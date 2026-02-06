El Gobierno foral edita un folleto online con información sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha editado un folleto con información sobre la recién anunciada regularización extraordinaria de personas migrantes dirigido a miles de personas de origen extranjero que se encuentran residiendo en la Comunidad foral. Se trata de un documento online para personas extranjeras como asociaciones o instituciones y explica aspectos básicos como qué es la regularización extraordinaria, cuáles son los requisitos o el procedimiento paso a paso con la información disponible hasta la fecha, a expensas de conocer todos los detalles del proceso en su amplitud, algo que tendrá lugar en las próximas semanas que será cuando se vaya ampliando toda la información disponible.

Con el objetivo de "garantizar una información clara, accesible y que llegue al mayor número posible de personas", la publicación se distribuirá en castellano, euskera, francés, inglés y árabe a través de los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra, Servicios Sociales de Base u oficinas de atención a personas migrantes, y responde a cuestiones como qué es la regularización extraordinaria, para quién es, las fechas previstas para presentar solicitudes, el procedimiento paso a paso, alguna pregunta frecuente y los puntos de información oficiales.

En este sentido, ha recordado que la Dirección General de Políticas Migratorias gestiona tanto el servicio de atención en materia de Extranjería como el Servicio de Información y Orientación Básica para las personas migrantes en donde se facilitará toda la información de forma presencial a las personas que lo soliciten en sus oficinas de Pamplona y Tudela. Además, Cruz Roja, entidad que gestiona el servicio de asesoramiento en materia de Extranjería del Gobierno de Navarra, atiende también de forma presencial en Estella-Lizarra, Lodosa, Tafalla, Alsasua, Irurtzun y Sangüesa.

El Gobierno de Navarra reitera, por último, su "satisfacción" por el proceso regulatorio de miles de personas que viven en Navarra y continuará en "permanente" contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Delegación del Gobierno de España en Navarra y las Oficinas de Extranjería en la Comunidad foral para facilitar toda la información y tramiten a todos los ciudadanos beneficiados por la medida.