El Gobierno foral evita requerimientos directos a EH Bildu tras el debate de la ley de víctimas

Archivo - El vicepresidente primero, portavoz y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra no apunta a requerimientos directos ni a cambios en su relación con EH Bildu tras el debate en comisión parlamentaria de la ley foral de víctimas del terrorismo, debate en el que la formación abertzale planteó sin éxito que se eliminara de la ley que "aquellos que ejercieron la violencia o pudieron darle cobertura social y política mediante su apoyo" asuman públicamente que "la violencia terrorista fue injusta e ilegítima".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha valorado que las cuestiones introducidas durante el debate de la ley "a propuesta no solo de los grupos de Gobierno, sino también de UPN, van a mejorar el proyecto de ley y van a ayudar en la línea concreta de fortalecimiento de la convivencia y de la memoria de las víctimas del terrorismo".

Remírez ha destacado que este proyecto de ley, elaborado por el Gobierno, fue "muy participado, con unas líneas claras que están vinculadas a nuestra política en materia de paz, de libertad, de convivencia y de memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo". "Fue participado con las asociaciones de víctimas del terrorismo, con varias entidades que trabajan en este tema, y mostramos nuestra satisfacción, no solo por el proyecto de ley que salió desde el Gobierno, sino también mostramos nuestra satisfacción por el dictamen del proyecto de ley que ayer se aprobó en la comisión del Parlamento de Navarra", ha destacado.

El portavoz del Gobierno ha afirmado que "a partir de ahí, en materia de paz y convivencia, nuestra política como Gobierno está muy clara, lo hemos especificado con los acuerdos políticos de Gobierno, lo hemos especificado también en los distintos planes de convivencia, apostamos por la paz, apostamos por la libertad, apostamos por la convivencia, apostamos por la memoria y dignificación de las víctimas del terrorismo". "Esa es nuestra posición, ese es nuestro posicionamiento y profundizaremos en él", ha asegurado.

Preguntado sobre si se va a haber un requerimiento a EH Bildu en este sentido o va a mantener su relación como hasta ahora, Remírez ha indicado que "el requerimiento del Gobierno es el que se basa en los principios políticos que sustentan el Gobierno en su acuerdo programático y, en materia concreta de memoria y convivencia, lo que ha ido desarrollando el Gobierno a través del Departamento de Memoria y Convivencia, claramente alineado con los derechos humanos, con la paz, con la convivencia y con la memoria y dignificación de las víctimas del terrorismo".

"A partir de ahí", ha señalado Remírez, "las relaciones políticas que tiene el Gobierno de Navarra entran dentro del ámbito del juego parlamentario". "No sólo las tiene el Gobierno de Navarra con los partidos políticos, sino que las tienen todos los partidos políticos entre sí, y resalto que todos los partidos políticos entre sí tienen relaciones políticas y sacan adelante, a veces de acuerdo con los partidos del Gobierno y a veces de acuerdo entre sí los partidos de la oposición, distintas medidas sin que se ponga ningún problema", ha afirmado.