El Gobierno foral llama a NA+ para abordar los Presupuestos y Esparza le pide que rompa primero con EH Bildu

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros (1i), el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza (c), y la parlamentaria Yolanda Ibáñez.

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros (1i), el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza (c), y la parlamentaria Yolanda Ibáñez. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que la consejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo foral les ha convocado este miércoles a una reunión para abordar los Presupuestos para el año que viene, ante lo que ha respondido que "si rompe con EH Bildu, que nos llame". "Estamos en buena disposición, pero si no rompe con EH Bildu no hay nada de que hablar", ha sentenciado.

Según ha dicho Esparza en declaraciones a los medios de comunicación, desde Navarra Suma, durante la legislatura, "nos hemos intentado acercar, buscar el acuerdo y el diálogo" con "la condición de que el Gobierno rompiera con Bildu por que Bildu es sinónimo de más pobreza, menos democracia, menos libertad...". "Con éstos Chivite sigue desde el minuto uno, anclada y atada", ha añadido.

"Esa es la última oportunidad, si quiere romper con Bildu que nos llame y si no quiere romper será un problema para Navarra", ha comentado el portavoz de Navarra Suma, para afirmar que "María Chivite es presidenta de Navarra gracias a EH Bildu, entregó las llaves de Navarra a Bildu y no ha querido romper esa alianza, ese pacto que ha condenado a Navarra a lo que está siendo esta legislatura desgraciadamente".

También sobre Presupuestos, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha manifestado que su valoración "no es tan optimista como la del Gobierno de Navarra". A su juicio, se trata de un "Presupuesto de estancamiento, ya que el incremento tiende a cero" por lo alta que está la inflación, "hablamos de que el crecimiento real es del 0,5 por ciento". "El panorama no es tan halagüeño", ha dicho, para añadir que "si la inflación sigue creciendo puede haber un decrecimiento" del Presupuesto. "No se trata de colocarse en una situación de hecatombe, sino de asumir una realidad, y corresponde una deflactación a las rentas medias y bajas", ha expuesto.