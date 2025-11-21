El Gobierno foral mantiene hasta 56 quitanieves en las próximas horas en las carreteras navarras

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra va a mantener en las próximas horas un dispositivo de hasta 56 equipos quitanieves en las carreteras navarras, dado que las previsiones meteorológicas mantienen la cota de nieve entre los 400-600 metros.

No obstante, "conforme avance el día las precipitaciones serán cada vez más dispersas y débiles y centradas especialmente en la zona norte y noroeste", según han indicado desde el Ejecutivo foral en una nota.

Este sábado, las nevadas "serán ya muy débiles y dispersas", retirándose la cota de nieve, a partir del mediodía, hasta los 1.700 metros. El domingo "sólo se prevén algunas lluvias débiles, que serán de nieve en niveles altos".

Ante estas previsiones, el Gobierno de Navarra ha preparado los siguientes dispositivos: en el distrito de Aoiz, 16 equipos; en el de Irurtzun están previstos 18 (12 de ellos en las autovías A-1, A-10 y A-15); en el de Estella-Lizarra, 6 equipos.

En el de Pamplona se contará con 6 equipos; y en el distrito de Mugairi, 7 equipos. La zona de Tafalla dispondrá de 3 equipos, en la Autovía del Camino (A-12) se desplegarán 14 equipos y, finalmente, en la Autovía del Pirineo (A-21) lo harán 6 equipos.

INFORMACIÓN DE CARRETERAS

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500.

También puede verse el estado de las vías en las cámaras web que el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.

Además, el Gobierno recuerda a la ciudadanía que adopte las medidas necesarias de prevención.