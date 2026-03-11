El Gobierno foral muestra su "condena rotunda" ante el terrorismo y pide a los grupos aprobar la nueva ley de víctimas

Concentración convocada por el Gobierno de Navarra con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo - EUROPA PRESS

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha mostrado este miércoles, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, "el rechazo y la condena rotunda" del terrorismo, y ha realizado un "llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que, situándose a la altura política y ética que nos demandan las víctimas y la sociedad", aprueben la nueva ley de víctimas en la que está trabajando el Ejecutivo.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presidido la concentración, convocada por el Ejecutivo foral en conmemoración de este Día Europeo. Al acto han asistido autoridades como el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera; consejeros del Ejecutivo foral; representantes de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin; y el delegado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en Navarra, Vicente Pigueiras.

Por el contrario, no han asistido representantes de Anvite, que ya anunció que se desmarcaba del acto como muestra de su "profunda disconformidad" con las actuaciones del Ejecutivo foral con las víctimas del terrorismo; de UPN, que ha celebrado su propio acto por la mañana; de PPN ni de Vox.

El acto, celebrado junto al Monumento a las Víctimas del Terrorismo ubicado plaza de la Constitución, ha comenzado con un minuto de silencio. A continuación, la presidenta Chivite y la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, han dado lectura de la declaración institucional aprobada por el Ejecutivo foral, en castellano y euskera, respectivamente, y finalmente ha tenido lugar una ofrenda floral.

En la declaración institucional aprobada, el Gobierno de Navarra reitera "una vez más que la violencia terrorista, practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas como el GAL, las vinculadas a la extrema derecha, la extrema izquierda o al yihadismo, además de ser injusta e ilegítima, supuso y supone una violación máxima de los derechos humanos, constituyendo una grave amenaza a la democracia, y mereció y merece el rechazo y condena unánime del conjunto de nuestra sociedad".

"En consecuencia, declaramos una vez más el compromiso del Gobierno de Navarra con el rechazo y la condena rotunda del terrorismo, del de ETA, especialmente intenso en Navarra, y de la utilización de la violencia en la defensa de cualquier idea o proyecto", señala el texto.

El Ejecutivo también reitera su "apuesta inequívoca por el derecho de todas las víctimas del terrorismo a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

"Valorando los pasos positivos que se vienen produciendo para el reconocimiento de esta realidad, hoy todavía es absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política mediante su apoyo, se unan a la inmensa mayoría de la sociedad que les interpela para que no dejen pasar la oportunidad histórica y asuman públicamente que la violencia terrorista de ETA, como otras violencias terroristas, fue injusta e ilegítima", continúa la declaración.

En un tercer punto, se señala que el terrorismo "es algo terriblemente injusto y antidemocrático por el dolor y el sufrimiento que genera y porque sitúa un objetivo o idea por encima de la dignidad humana y de los derechos de las personas".

Por ello, se resalta "la importancia de responder al terrorismo con firmeza y decisión, pero siempre en el marco del Estado de Derecho, el respeto a la legalidad internacional y la protección de los derechos humanos, pilares de toda democracia".

En este ámbito, el Gobierno de Navarra está trabajando en una nueva ley de Victimas del Terrorismo "que adapte la anterior, aprobada hace 16 años, situándola en la nueva realidad social y política con medidas y propuestas de mejora".

"Esta modificación de la norma legal ya se ha iniciado por parte del Gobierno de Navarra y, tras finalizar el proceso de participación con las asociaciones de víctimas, grupos parlamentarios y ciudadanía en general, en unas semanas será aprobado el proyecto de Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las víctimas del terrorismo para su remisión al Parlamento foral para su debate y aprobación", señala el texto.

Desde el Gobierno de Navarra se realiza "un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que, situándose a la altura política y ética que nos demandan las víctimas y la sociedad, aprueben esta ley". "Si así lo hacemos, será un paso histórico de reconocimiento unánime a las víctimas del terrorismo y, sin duda, una aportación histórica a la convivencia y a una garantía de no repetición de una violencia que nunca se debió producir", continúa la declaración.

Asimismo, el Ejecutivo reitera su "compromiso con la educación como instrumento para que las nuevas generaciones conozcan el horror de la práctica del terrorismo, fomentando la empatía con las víctimas, en el marco de los diferentes programas educativos puestos ya en marcha, como son 'Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia' y 'De la mano/Eskutik', que impulsa la presencia en las aulas de víctimas educadoras, y las Unidades Didácticas introducidas en el currículum educativo navarro".