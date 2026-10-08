El Gobierno foral trabaja en el II Plan de Comercio Minorista de Proximidad, que será "eminentemente empresarial"

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que el departamento está evaluando el cumplimiento del actual Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra, impulsado en 2022, y que se encuentra elaborando el siguiente plan, "que tendrá un carácter eminentemente empresarial".

En respuesta a una interpelación sobre esta materia formulada por Geroa Bai en el pleno parlamentario de este jueves, Irujo ha indicado que el Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra de 2022 "ha representado un verdadero planteamiento estratégico para actuar en determinados aspectos del comercio de proximidad navarro".

Según ha explicado, el comercio minorista navarro "emplea aproximadamente a 22.000 personas en unos 7.000 locales físicos". "Son 7.000 personas autónomas y 15.000 empleados por cuenta ajena. Por géneros, es un sector fuertemente feminizado, con 15.000 mujeres trabajadoras y 7.000 hombres, y vienen a aportar aproximadamente el 5% del PIB foral", ha remarcado.

Se trata, ha dicho, "de un sector atomizado y de pequeño tamaño", ya que "el 49% de las empresas no cuenta con empleados más allá del dueño, un 35% tiene entre uno y dos empleados, y solamente un 10% tiene de tres a cinco". "Es evidente que Navarra no es ajena a los problemas que a este sector afectan en otros países de Europa también. En el mundo occidental, me atrevería a decir", ha añadido.

El consejero ha remarcado que "de los 7.900 locales comerciales que había en 2017 en Navarra, más de 900 ya no existen en este periodo, lo cual ha supuesto una enorme pérdida para Navarra". "Pero hay motivos para creer que podemos corregir esta tendencia", ha destacado, tras añadir que "2025 fue un año de creación positiva" ya que "cerramos el año con 80 locales abiertos más y el empleo se ha mantenido estable a lo largo de la década, en torno a las 22.000 personas".

Ante esta situación, la "apuesta" del Ejecutivo foral "ha sido clara desde un primer momento". "La creación de la nueva Dirección General de Comercio esta legislatura es buena muestra de ello. Teníamos claro desde un primer momento que el comercio navarro debía tener una dirección específica", ha apuntado, tras realizar un repaso de otras medidas desarrolladas por el departamento en esta materia.

Sin embargo, ha matizado que "ninguna política será efectiva si no se traslada en un consumo responsable", un consumo "de cercanía" y de kilómetro cero. "Y eso depende absolutamente de todos nosotros y nosotras", ha subrayado.

En nombre de Geroa Bai, Mikel Asiain ha afirmado que "defender el pequeño comercio no significa estar en contra de las grandes empresas, significa defender un equilibrio", que "la competencia sea posible y que nuestros barrios no terminen convirtiéndose en lugares donde solo sobreviven las grandes cadenas". "El pequeño comerciante se enfrenta a costes elevados, a la competencia del comercio electrónico, a cambios en los hábitos de consumo y, en muchos casos, a una enorme carga administrativa. Por eso necesita condiciones que le permitan competir, innovar y adaptarse", ha dicho.

Ana Elizalde, de UPN, ha afirmado que "lamentablemente, los datos que rodean al pequeño comercio no son favorables para nada, por mucho autobombo que se den". A su juicio, "no se han preocupado del comercio en toda la legislatura", y "la única vez que han venido asuntos de comercio aquí es por la ley de áreas de promoción económica que tuvimos que empujar desde UPN para que el consejero la sacara del cajón". "Lo que echamos en falta frente a los problemas del pequeño comercio, precisamente, es el empuje del Gobierno de Navarra, en esto y en todos los temas", ha dicho.

Desde el PSN, Javier Lecumberri ha destacado "la necesidad de luchar por el mantenimiento de ese sistema de comercio minorista dentro de los núcleos urbanos", y ha defendido que, para ello, "hay que regular tanto la actividad comercial minorista como la actividad comercial mayorista, que tanto afecta" al pequeño comercio. "La ley vigente tiene ya 23 años, creemos que es necesario actualizarla y modernizarla, es el objetivo claro del anteproyecto", ha manifestado.

Irati Jiménez, de EH Bildu, ha indicado que "es el neoliberalismo el responsable de la desaparición de negocios, pero para hacer frente a ello necesitamos políticas audaces para defender a la ciudadanía y hacer frente a los salvajes intereses económicos de franquicias o grandes mercantiles". "Sabemos que el Gobierno de Navarra está trabajando por ello. Los pequeños comercios no compiten en igualdad de condiciones, y siendo esto así, es preciso aplicar medidas de discriminación positiva", ha reivindicado.

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha señalado que el pequeño comercio "para el Partido Popular es una auténtica prioridad" y ha defendido que "son empresas y como tal hay que tratarlas". "Hay que darle su sitio, y hay que reconocer que necesita medidas y necesita impulsos que tienen que estar a la altura de cualquier pequeña y mediana empresa. Me gusta que tenga interiorizado el Gobierno que esto es así", ha indicado.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha apostado por "un cambio de rumbo que cambie el neoliberalismo, el individualismo de nuestra sociedad, por una perspectiva más humana y más comunitaria". "El camino para llegar a este cambio de rumbo está en la ideología, en la politización", ha subrayado, tras añadir que "creemos en las políticas activas para fortalecer el comercio minorista", que "pasan por una discriminación positiva legislativa" y por una "política presupuestaria de apoyo".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha remarcado que "no corren buenos tiempos para el pequeño comercio" y que es una "profesión de alto riesgo". A su juicio, hay un "escaso o nulo apoyo por parte de los gobiernos". "Todo queda en promesas y muy buenas intenciones", ha criticado.