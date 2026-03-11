El Gobierno impulsa nuevos procesos participativos para "incorporar la voz de la ciudadanía" en las políticas públicas

El vicepresidente Javier Remírez y Joseba Asiain, en la reunión del Consejo de Participación celebrada en el Palacio de Navarra - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Navarro de Participación Ciudadana ha celebrado este martes una nueva sesión de trabajo en la que se han abordado los principales retos y prioridades en materia de participación democrática previstos en la Comunidad foral para este año 2026.

Este órgano consultivo "constituye el principal espacio de encuentro entre la Administración y la sociedad civil para reflexionar, compartir propuestas y avanzar en el impulso de la participación ciudadana en Navarra".

La reunión ha sido presidida por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, Javier Remírez, y ha contado también con la presencia del director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento, Joseba Asiain.

En el encuentro se han puesto en común las líneas estratégicas de actuación previstas en el marco del II Plan de Gobierno Abierto de Navarra 2025-2028, así como diversas iniciativas vinculadas I Plan de Gobierno de Navarra para la Alianza de Gobierno Abierto, al V Plan de Gobierno Abierto de España (2025-2029) y a las actuaciones derivadas de la Ley Foral de Participación Democrática.

Precisamente, uno de los objetivos de esta sesión ha sido "poner en relieve el papel crucial del Consejo como órgano de referencia en Navarra en materia de participación ciudadana, consolidándolo como un espacio estable de diálogo entre instituciones públicas, entidades sociales y ciudadanía organizada".

Entre las prioridades abordadas para este año figura el impulso de nuevos procesos participativos "orientados a mejorar los servicios públicos desde la perspectiva de quienes los utilizan, incorporando la experiencia y el conocimiento de la ciudadanía en el diseño y mejora de las políticas públicas".

Asimismo, se ha avanzado en "la incorporación progresiva de fórmulas de participación deliberativa que permitan generar espacios de debate y reflexión colectiva, de forma que las aportaciones ciudadanas puedan contribuir de manera más directa a la toma de decisiones públicas".

La reunión también ha incluido iniciativas encaminadas a "seguir ampliando la cultura participativa en Navarra", como el desarrollo de programas específicos de participación infantil y adolescente, el apoyo a las entidades locales para promover procesos participativos en el ámbito municipal o la formación del propio personal de la Administración Pública en metodologías y herramientas de participación.

Asimismo, el Gobierno de Navarra "continuará impulsando acciones para acercar el Gobierno Abierto a la ciudadanía", entre ellas campañas de difusión y sensibilización, el reconocimiento de buenas prácticas en participación ciudadana o la participación activa de Navarra en redes y espacios de colaboración sobre gobernanza abierta a nivel estatal e internacional.

EL CONSEJO NAVARRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Consejo Navarro de Participación Ciudadana es el órgano consultivo y de participación superior de la Comunidad Foral en materia de participación ciudadana, previsto en el artículo 48.6 de la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática de Navarra.

Su objetivo es "favorecer el diálogo permanente entre la Administración y la sociedad civil, contribuyendo a fortalecer la calidad democrática y a avanzar hacia una administración más abierta, transparente y cercana a la ciudadanía".

Entre sus funciones, se encuentran asesorar en el diseño de las políticas públicas de participación, emitir informes sobre disposiciones normativas, planes o programas relacionados con este ámbito y articular la participación del movimiento asociativo en la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas. Asimismo, analiza y evalúa la situación de la participación ciudadana en Navarra y propone medidas para su impulso.

El Consejo está integrado por 34 miembros representantes de la Administración foral, las entidades locales y entidades y movimientos asociativos y su presidencia corresponde al Gobierno de Navarra, que en este caso recae en el consejero de Presidencia e Igualdad.