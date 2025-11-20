El Gobierno moviliza hasta 89 quitanieves ante la previsión de nevadas a 300-400 metros en el norte y centro de Navarra

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha activado un dispositivo de hasta 89 equipos quitanieves durante las próximas horas, ante la previsión meteorológica que indica una bajada de la cota de nieve hasta los 300-400 metros, durante la noche de este jueves, con nevadas que continuarán este viernes.

Las precipitaciones serán especialmente persistentes en el noroeste, en el norte y en el centro de la Comunidad foral. En Irurtzun, Mugairi y Aoiz se esperan acumulados de hasta 6 cm entre 600 y 800 metros. Por su parte, en Pamplona, Estella-Lizarra y Tafalla pueden registrarse hasta 3 cm, entre 400 y 600 metros.

Las nevadas más intensas se prevén entre las 00 horas y las 6 de este viernes, con un descenso de la cota hasta los 300-400 metros, pudiendo producirse caídas puntuales a 200 metros. A partir de las 6 horas, y conforme avance el día, las precipitaciones pasarán a ser más débiles y dispersas, especialmente en la zona centro. La cota de nieve irá ascendiendo hasta los 400-600 metros.

El sábado las nevadas serán ya muy débiles, retirándose a partir del mediodía, según ha informado el Gobierno foral.

Ante estas previsiones, el Ejecutivo ha preparado los siguientes dispositivos: en el distrito de Aoiz, 16 equipos; en el de Irurtzun están previstos 17 (11 de ellos en las autovías A-1, A-10 y A-15); en el de Estella-Lizarra, 5 equipos. En el de Pamplona se contará con 9 equipos; y en el distrito de Mugairi, 7 equipos. La zona de Tafalla dispondrá de 4 equipos, la de Tudela, 2 equipos; en la Autovía del Camino (A-12) se desplegarán 10 equipos, en la Autovía del Pirineo (A-21) lo harán también 10 equipos y en la AP-15, 9 equipos.

INFORMACIÓN DE CARRETERAS

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500. También puede verse el estado de las vías en las cámaras web que el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.

El Gobierno recuerda a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos y adoptar las medidas necesarias de prevención.