El Gobierno de Navarra aprueba la modificación del PSIS para "revitalizar" el entorno de la UPNA en Pamplona

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha impulsado en su sesión de este miércoles varias tramitaciones administrativas necesarias para avanzar en los proyectos de "revitalización" del entorno de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en Pamplona, en el desarrollo del campus de Tudela y en el que permitirá aumentar el área industrial en Caparroso. Tres proyectos que cuentan con el informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del pasado 24 de abril.

Según ha explicado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el Ejecutivo foral ha aprobado el expediente de modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) del campus de la UPNA en Pamplona, relativo a la redelimitación del ámbito en el término municipal y la actualización de la normativa de servidumbres aeronáuticas, presentado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital navarra.

"En 2024 nos propusimos desbloquear la modificación del PSIS de la Universidad Pública de Navarra (PSIS), lo hicimos gracias a la colaboración entre el Gobierno de Navarra, la UPNA y el Ayuntamiento de Pamplona, con una mirada amplia para conseguir consensos y eso, hoy, revierte directamente en la sociedad", ha destacado el consejero Chivite, quien ha afirmado que "el camino seguido hasta llegar a esta aprobación definitiva es un ejemplo de éxito".

La redelimitación aprobada supone un ajuste del ámbito del PSIS a "la realidad física, urbana y catastral y al espacio fluvial del Río Sadar". También se incluye en el área de actuación una superficie de 1.200 metros cuadrados y excluyen 99.000 metros cuadrados, correspondientes a la zona de aparcamiento frente al Estadio Sadar y los dos edificios de vivienda colectiva y su entorno existentes al norte de las instalaciones deportivas de la UPNA. Se adapta también la normativa del PSIS a la nueva normativa y legislación vigentes referente a servidumbres aeronáuticas, que afectan a los términos municipales de Pamplona, Cendea de Galar y Valle de Aranguren.

PSIS DE IMPLANTACIÓN DE LA UPNA EN TUDELA

Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha aprobado iniciar la tramitación de los expedientes de modificación del PSIS 'Implantación universidad pública en Tudela' y del Plan Especial del Sector 1 vinculado a esta intervención, para redelimitar el ámbito del plan o reducir la superficie del Sector 1, promovidos por el Departamento de Educación.

El consejero Chivite ha valorado que "con este acuerdo, se prioriza también a la Ribera, reforzando la igualdad de oportunidades, entendiendo la oferta universitaria como motor de progreso y de nexo social".

Estas modificaciones tienen el objetivo de "cumplir compromisos" vinculados al desarrollo del Campus UPNA Tudela y la construcción de un nuevo centro educativo en esa localidad, contemplado en el convenio suscrito en junio de 2025 por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de la localidad. La redelimitación acordada ha buscado mantener "coherencia y calidad urbana" en el ámbito de actuación y "ajustarlo a las necesidades de la UPNA en Tudela para el desarrollo de sus actividades actuales y futuras". Así, mantiene dos zonas para su posible ampliación, con las herramientas urbanísticas que corresponda en su momento.

La modificación del PSIS permitirá añadir dos nuevos equipamientos en los terrenos que se excluyen del campus, un edificio polivalente municipal y un centro integrado de Formación Profesional.

TERRENO INDUSTRIAL PARA CAPARROSO

Por último, el Gobierno de Navarra ha acordado iniciar la tramitación del expediente de modificación del PSIS para la implantación de un área industrial para grandes superficies en Caparroso, promovida por el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial. La modificación implica reducir la superficie de uso polivalente de 30.426 a 18.630 metros cuadrados, un 40% menos, y aumentar, en su lugar, la superficie industrial para fortalecer el tejido productivo de Caparroso.

La modificación del PSIS del polígono "responde a la necesidad de aumentar la disposición de suelo industrial y la flexibilidad de disposición del mismo, ante la falta de demanda de uso polivalente durante los últimos 24 años, desde la aprobación y puesta en comercialización del polígono". El objetivo es, también, "solucionar los errores de detalle del planeamiento y parcelación vigentes para adaptarse a la nueva realidad industrial".