El Gobierno de Navarra aprueba la recuperación de dos terrenos como bienes comunales del Ayuntamiento de Corella

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Corella y tres particulares para que la localidad recupere terrenos de Montes de Cierzo y Argenzón como bienes comunales.

Se trata de un acuerdo que permitirá que Corella recupere 22.425,59 metros cuadrados de terreno (2,2 hectáreas) para su patrimonio comunal y libre de cargas, tras un período de 30 años en los que los particulares que renuncian a sus derechos y el Consistorio se repartirán el canon de uso de estos terrenos por parte de una planta solar fotovoltaica que prevé instalarse en la zona.

Los convenios afectan a la totalidad de las parcelas 850 y 851 del polígono 15, paraje 'La Hondada'; y las parcelas 473, 491 y 497 del polígono 16, paraje 'Los Cabezales'.

En compensación a la renuncia de todos los derechos que les corresponden sobre las parcelas objeto de convenio, los tres particulares firmantes recibirán del Ayuntamiento de Corella el 60% de la rentabilidad obtenida por las fincas durante los próximos 30 años, con efectos desde la firma del convenio transaccional.

De acuerdo a este punto, estos particulares percibirán durante los primeros 18 años el canon de 1.200 euros por hectárea al año que EDP Renovables España, S.L. abonará al ayuntamiento por la utilización de los terrenos comunales ocupados por la planta solar fotovoltaica llamada 'Cierzo II', que va a desplegarse en la zona.

De este modo, los particulares que renuncian a sus derechos sobre los terrenos ingresarán 2.691,20 al año durante los próximos 18 años. El Ayuntamiento de Corella, por su parte, ingresará los 12 últimos años el canon de 1.200 euros por hectárea al año, como equivalente al 40% de la rentabilidad económica obtenida por las fincas objeto de convenio.

Con el acuerdo adoptado este miércoles, se da "un paso más en la resolución de una problemática jurídica histórica, relativa a la discutida naturaleza comunal" de los Montes de Cierzo y Argenzón, que afecta a 1.500 hectáreas de terreno de Corella.

Un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza en 2001 por encargo del Gobierno de Navarra "concluyó que estos terrenos son bienes comunales". A la misma conclusión llegó el informe elaborado en 2003 por la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra.

Desde que se analizó el origen de estos terrenos con motivo de la concentración parcelaria en Abatores, que afectaba a los términos municipales de Corella, Cintruénigo y Fitero, el Gobierno de Navarra "se ha posicionado en defensa de estos terrenos como bienes comunales".

Los municipios de Cascante, Cintruénigo, Corella, Fitero, Monteagudo, Murchante y Tudela, en comunidad, eran los titulares dominicales de los Montes de Cierzo y Argenzón. La división "se hizo efectiva de acuerdo con la memoria y planos elaborados para tal fin" y que fueron aprobados por el Juzgado de 1ª instancia de Tudela en 1901.

Los ayuntamientos tomaron posesión de sus respectivos lotes en el año 1902. Los lotes adjudicados a los municipios después de la división se destinaron al aprovechamiento por los vecinos. No obstante, el derecho de los vecinos a cultivar o plantar en las parcelas comunales "no cabe calificarlo como propiedad". Además, los bienes comunales son imprescriptibles.

El Ejecutivo foral, mediante acuerdo de fecha 22 de junio de 2022, aprobó las Bases Generales sobre recuperación de bienes comunales en Corella, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra n.º 142 de 18 de julio de 2022.

Estas bases afectan a todo el término municipal y permiten suscribir convenios transaccionales con particulares para "evitar pleitos y conflictos sobre la titularidad de fincas que, en principio, se estiman comunales y sobre las que los particulares ostentan un derecho de aprovechamiento de cultivo".

El acuerdo adoptado este miércoles "forma parte de los diferentes convenios transaccionales que se vienen promoviendo para la recuperación de bienes comunales de Corella".