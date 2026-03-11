El Gobierno de Navarra autoriza a Sodena a conceder avales de hasta un límite de 20 millones de euros durante 2026

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que autoriza a la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) para conceder avales de hasta un límite de 20 millones de euros durante 2026.

Este acuerdo cuenta con la autorización previa del Consejo de Ministros, otorgada en una sesión celebrada el pasado 17 de febrero, así como informes favorables Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), de la Sección de Contabilidad Nacional, de la Sección de Planificación Presupuestaria, del Servicio de Patrimonio, de la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio y de la Dirección General de Intervención.

Sodena es el instrumento de apoyo financiero del Gobierno de Navarra para la captación y desarrollo de proyectos empresariales de valor añadido para la Comunidad foral, a través de préstamos y avales. Cuenta con una Política de Inversión Responsable y una Estrategia de Sostenibilidad, alineadas con las mejores prácticas y con 6 ODS considerados como prioritarios por el Gobierno de Navarra.

Colabora además en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, que es la agenda de transformación económica "pensada para convertir la Comunidad foral en una región de referencia a nivel europeo en economía sostenible y digitalización comprometida con el territorio y las personas".

La Ley Foral 16/2025, de 22 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2026, establece que el volumen total de avales a otorgar por parte de las sociedades públicas y demás entes públicos es de 30 millones euros y fija el riesgo máximo de los mismos en 92 millones de euros.

Por tanto, el conjunto de avales que Sodena solicita otorgar durante el año 2026 "no supera el volumen máximo ni el riesgo vivo máximo permitido por la Ley de Presupuestos".

CONCESIÓN DE AVALES

Los avales autorizados hoy a Sodena se concederán de acuerdo a los requisitos establecidos para cada tipo de empresa. Deberán además cumplir las condiciones estipuladas en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, así como al Decreto Foral 216/2019, de 11 de septiembre, a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y a la normativa europea sobre Ayudas de Estado.

Según establece el acuerdo adoptado este miércoles, los avales individuales (fuera de convenios con Sociedades de Garantías Recíprocas) se dirigirán a empresas que desarrollen su actividad en Navarra y deberán tener un carácter finalista, destinado a financiar la actividad ordinaria de las mismas, es decir, no deben servir para financiar operaciones ajenas a la operativa normal y diaria (inversión y circulante) y de desarrollo de la empresa.

A la hora de otorgar avales, Sodena realiza "un análisis de las posibles garantías a aportar, buscando siempre las máximas posibles".

En caso de que las garantías aportadas por el beneficiario del aval no superen el 50% del importe del aval concedido, se deberá realizar un informe "que justifique de manera objetiva la imposibilidad de conseguir garantías mayores y un análisis fundamentado del riesgo financiero asumido en los fondos públicos".

Sodena informa trimestralmente a la Dirección General de Economía-Next Generation del Gobierno de Navarra de todos los avales concedidos. El equivalente bruto de subvención de cada aval concedido se publicará en la Base Nacional de Subvenciones.

ENTIDADES BENEFICIARIAS

Sodena realiza tres tipos de avales: los que concede a las empresas participadas por la propia sociedad pública, los avales a las llamadas empresas terceras y los reavales previstos a pymes que hayan recibido el aval de una de las dos sociedades de garantías recíprocas que operan en Navarra, que son Elkargi y Sonagar.

Según un balance hecho público el año pasado por el Ejecutivo foral, el acuerdo que mantiene con Elkargi y Sonagar ha facilitado la formalización de más de 1.800 operaciones por un importe cercano a los 324 millones de euros desde 2016.

Estas operaciones "han permitido acometer inversiones estratégicas de personas autónomas y pymes navarras, mejorar su competitividad y generar empleo en el territorio".