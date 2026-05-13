El Gobierno de Navarra autoriza que la UPNA imparta un nuevo Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos

Archivo - Letrero de la UPNA en la fachada de la Universidad. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la implantación de un nuevo Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que comenzará a impartirse el próximo curso 2026 / 2027.

Este máster tendrá una duración de un año divido en dos semestres y consta de 60 créditos ECTS. Contará con plazas para 40 personas. Se ofertará con una Mención Dual para un máximo de 10 estudiantes por cada edición del máster, que comportará un proyecto formativo de 15 ECTS, planificado y diseñado conjuntamente por la UPNA y la entidad colaboradora, bajo la supervisión y el liderazgo formativo del centro universitario.

La titulación propuesta cuenta con la evaluación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), fue verificada positivamente por el Consejo de Universidades y ha sido informada favorablemente por el Consejo Social de la UPNA, ha explicado el portavoz del Gobierno, Javier Remírez, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Según el informe elaborado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, este máster se presenta como una "herramienta clave para fortalecer el tejido empresarial de Navarra", al capacitar a profesionales que "comprenden las necesidades del entorno local y están preparados para enfrentarse a los desafíos del futuro", sobre las bases de "un desarrollo sostenible, la promoción del bienestar laboral y la creación de un ambiente propicio para la innovación".

"Esto no solo beneficia a las empresas, sino que también contribuye al bienestar general de la Comunidad Foral, consolidando su posición en un contexto global competitivo", concluye el informe.

El objetivo principal del nuevo máster es formar profesionales expertos en la dirección y gestión de Recursos Humanos, especializados en los aspectos técnicos como el análisis de puestos de trabajo y la planificación de plantilla, el reclutamiento, la selección y la incorporación de talento, la formación y el desarrollo del personal y la evaluación del rendimiento y la retribución.

Además, este máster "permitirá generar profesionales con preparación para colaborar con la dirección general en la definición y ejecución de estrategias empresariales, mediante la definición de los objetivos y principios clave y la alineación de las estrategias de recursos humanos con la estrategia de la organización y el entorno".

Aborda temas como la contratación laboral, la negociación colectiva, el desarrollo y gestión de planes de igualdad, protocolos antiacoso y prevención de riesgos laborales. Capacitará además a profesionales en tareas de asesoría y consultoría para los mandos y directivos de línea, apoyando la gestión de los equipos a su cargo en aspectos como la motivación del personal, la comunicación efectiva, el liderazgo y el desarrollo de equipos de trabajo y la negociación y gestión de conflictos.

La carga docente asociada al título será asumida en su mayor parte por docentes de la UPNA, si bien se contempla también la participación de profesionales del ámbito de la dirección de Recursos Humanos y de la asesoría a empresas externos, dado el marcado carácter práctico y la necesidad de buscar una formación especializada. La financiación necesaria para la implantación de este máster "no conlleva la disposición de fondos adicionales a los contemplados en la gestión de la UPNA, dado que los costes se cubren con el precio de las matrículas".