El Gobierno de Navarra cede en marzo siete viviendas a entidades sociales para diferentes programas

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha firmado este mes la cesión de un total de siete viviendas a diferentes entidades sociales para favorecer sus programas de acogida, apoyo y autonomía. En concreto, se trata de viviendas pertenecientes al Fondo Foral de Vivienda Social que han sido adquiridas por la Dirección General de Vivienda mediante el derecho preferencial de la administración del tanteo y retracto sobre las viviendas de protección pública que mantienen la calificación.

Las entidades beneficiarias de estas viviendas han sido seis: Cruz Roja, que destinará la vivienda a su programa de acogida a personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional; Fundación Adsis, para su proyecto Abriendo Puertas digirido a jóvenes sin hogar o familias monomarentales y personas solas sin recursos económicos; ANASAPS (Asociación navarra para la salud mental), para su programa de apoyo a personas con enfermedad mental, con carácter residencial; o Garaian, encargada de la gestión del Servicio Kideak de atención integral a jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra.

También han sido beneficiarias Anfas, que destinará la vivienda a residencia tutelada o piso funcional para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; y la Asociación Síndrome de Down de Navarra, que con esta vivienda favorecerá la vida independiente de jóvenes con síndrome de down.

De estas siete viviendas, cinco están situadas en Pamplona y dos en Sarriguren, y todas ellas han sido cedidas por un periodo máximo de siete años.

198 VIVIENDAS GESTIONADAS POR EL FONDO FORAL DE VIVIENDA SOCIAL

El Fondo Foral de Vivienda Social es una iniciativa del Gobierno de Navarra gestionada por Nasuvinsa destinada a garantizar el derecho a una vivienda a personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, que no pueden satisfacer sus necesidades de vivienda por medios propios en el mercado libre ni mediante el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida. Además, ha informado el Ejecutivo, estas viviendas son destinadas a programas sociales gestionados por entidades sin ánimo de lucro o entidades locales para personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, este fondo gestiona un total de 198 viviendas, de las que 190 han sido cedidas a entidades sociales y locales. Todas ellas han sido adquiridas mediante el derecho preferencial de la administración del tanteo y retracto sobre las viviendas de protección pública que mantienen la calificación.

La práctica totalidad de las viviendas adquiridas por la fórmula del tanteo y retracto han pasado a engrosar el Fondo Foral de Vivienda Social, con el objetivo de paliar desde el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias las importantes bolsas de exclusión social que existen en la Comunidad foral.