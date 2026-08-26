El Gobierno de Navarra considera una "excelente noticia" el nuevo turno de fin de semana en Volkswagen Navarra

Archivo - Vista de la puerta principal de la fábrica de Volkswagen Navara. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha valorado "muy positivamente" el acuerdo en Volkswagen Navarra para activar un nuevo turno de fin de semana y "posibilitar la incorporación de más de mil trabajadores y trabajadoras". "Se trata de una excelente noticia para Navarra, para el empleo y sobre todo para nuestro tejido industrial", ha aseverado.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que "la decisión confirma la fortaleza de Volkswagen Navarra y al mismo tiempo demuestra la capacidad de la Comunidad foral para afrontar con éxito la profunda transformación que está experimentando el sector de la automoción en el conjunto de Europa y del mundo".

Ha valorado que el Gobierno de Navarra, en este tema, "eligió trabajar, negociar y anticiparse" y "desde el año 2021, la presidenta Chivite ha defendido que el futuro de Volkswagen Navarra y de todo el sector de automoción de nuestra Comunidad pasaba necesariamente por participar en la transformación hacia el vehículo eléctrico".

Según ha dicho, "hemos trabajado como Gobierno con la dirección de Volkswagen, con su comité de empresa, con los sindicatos y con el Gobierno de España para conseguir inversiones, nuevos modelos, competitividad y garantías de empleo". "En 2023, esa estrategia se concretó en un proyecto de electrificación con una inversión superior a los 1.000 millones de euros", ha comentado, para añadir que "hoy Navarra fabrica vehículos eléctricos y cuenta con dos modelos asignados a Landaben".

Remírez ha destacado que "ahora, en 2026, esa transformación también se traduce en más actividad y en más empleo; más de 1.000 nuevas incorporaciones y un nuevo turno de producción, además del impacto que va a tener también en materia de empleo en el parque de proveedores de Navarra", ha dicho, para afirmar que "los hechos permiten comprobar que aquella estrategia, la defendida por la presidenta Chivite, era la correcta".

Ha expuesto el portavoz que "la transición no ha sido sencilla". "Ha habido incerditumbres, ha habido años de menor producción y decisiones industriales difíciles; nunca lo hemos ocultado como Gobierno, pero también había plena confianza en nuestras propias capacidades y en la de todos los agentes implicados", ha agregado.

Según ha manifestado en la rueda de prensa, "hoy podemos decir que Volkswagen Navarra no solo está afrontando la transformación del automóvil, está preparada para crecer". "Y esta buena noticia no afecta únicamente a las personas que van a incorporarse a Volkswagen Navarra", ha expuesto, para incidir en que "la planta de Landaben es uno de los grandes motores de nuestra economía y su actividad tiene un importante efecto tractor sobre cientos de empresas proveedoras del ámbito de la logística, los servicios industriales, la ingeniería y también el empleo de toda Navarra".

Remírez ha afirmado que el Ejecutivo foral "va a seguir trabajando para que esta nueva etapa se traduzca en oportunidades para las personas trabajadoras de nuestra Comunidad". Y ha señalado que "la formación y la cualificación serán fundamentales para que quienes se incorporen puedan hacerlo con garantías y para que las empresas navarras dispongan de los profesionales que necesitan", ha subrayado.

Según ha expuesto, "hace años había quien hablaba del riesgo de que Volkswagen Navarra se convirtiera en una planta secundaria, hoy hablamos de cómo afrontar y contratar a más de mil personas para aumentar su producción". "No corresponde al Gobierno hacer política industrial desde el triunfalismo, lo que corresponde es hacerla desde la anticipación, la colaboración y la defensa firme de los intereses de Navarra", ha dicho, para opinar que "Navarra acertó al apostar por la transformación industrial y por el futuro de Volkswagen Navarra".