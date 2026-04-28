El Gobierno de Navarra convoca 19 plazas mediante oposición para Administración Núcleo de los niveles A y C

Imagen del Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado este martes cuatro convocatorias con 19 plazas de oposición para Administración Núcleo de los niveles A y C. Concretamente, se ofertan 9 plazas del puesto de trabajo de personal técnico de hacienda, 2 para técnico superior en materias de seguridad, 6 de oficial de actividades agrarias y 2 para el puesto de oficial técnico de mantenimiento de vehículos.

Las personas que deseen inscribirse a estas oposiciones deberán hacerlo telemáticamente, a través de la ficha de trámites correspondiente, desde este miércoles, 29 de abril, hasta el 18 de mayo, ambas fechas incluidas, y todas darán comienzo a partir del mes de septiembre de 2026.

PERSONAL TÉCNICO DE HACIENDA

En la convocatoria para el puesto de trabajo de persona técnica de hacienda, perteneciente al nivel A, se ofertan 9 plazas: 3 en el turno libre; 2 en el turno de promoción genérico; 1 en el turno de promoción específico reservado a titulares del puesto de trabajo de gestor e investigador auxiliar de la Hacienda de Navarra; 2 plazas en el turno de reserva para personas con discapacidad igual o superior al 33%, y 1 para el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.

La oposición consta de 4 pruebas de carácter eliminatorio. La primera consistirá en contestar por escrito a doce preguntas de temas incluidos en el temario sobre Derecho Civil, Derecho Mercantil, Economía General y Economía de la Empresa. Por su parte, la segunda prueba constará de dos partes, la primera consistirá en resolver uno o más supuestos de Contabilidad y Matemáticas Financieras y, la segunda, en resolver uno o varios supuestos prácticos relacionados con aspectos jurídicos relativos al temario.

Seguidamente, la tercera prueba tendrá también dos partes, en las que las personas aspirantes deberán desarrollar por escrito dos temas elegidos por sorteo, en la primera parte sobre las materias relativas al Derecho Constitucional y Administrativo, y en la segunda sobre Hacienda Pública y el Sistema Financiero Español. Por último, la cuarta prueba contendrá dos ejercicios sobre la parte del temario de Derecho Financiero y Tributario de Navarra: el primero consistirá en desarrollar por escrito dos temas elegidos por sorteo y, en el segundo, las personas aspirantes deberán responder a un total de 20 preguntas.

DOS PLAZAS DE PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR EN MATERIAS DE SEGURIDAD

Por su parte, se han convocadodos plazas, una correspondiente al turno libre y la otra al de promoción, del puesto de trabajo de técnico/a superior en materias de seguridad, de nivel A.

La oposición constará de tres pruebas, de carácter eliminatorio. La primera consistirá en la realización de una marcha por un recorrido de 4 kilómetros de camino asfaltado, pista y senda, con un desnivel acumulado positivo de unos 150 metros, portando una mochila con una carga de aproximadamente 10 kilogramos para hombres y 8 para mujeres, en un tiempo máximo de 42 minutos.

En el segundo ejercicio, las personas aspirantes contestarán por escrito a un máximo de 25 preguntas cortas sobre la primera y segunda parte del temario, y en la tercera prueba las deberán responder a 15 preguntas sobre los supuestos prácticos planteados por el tribunal o sobre los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo.

OFICIAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS

De igual manera, el Ejecutivo foral ha convocado una oposición con 6 plazas para el puesto de trabajo de oficial de actividades agrarias, del nivel C, dos correspondientes al turno libre, 3 al de promoción y 1 al de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

La oposición consta de dos pruebas de carácter eliminatorio. La primera consistirá en responder por escrito a un cuestionario de un máximo de 60 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una de ellas será válida, sobre las materias contenidas en el temario. Por su parte, en la segunda prueba se deberá contestar por escrito a un cuestionario sobre varios supuestos prácticos planteados por el tribunal.

OFICIAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Por último, se han convocadodos plazas, una de turno libre y otra de promoción, para el puesto de trabajo de oficial técnico de mantenimiento de vehículos, de nivel C.

La oposición consta de dos pruebas. En la primera, las personas aspirantes realizarán dos ejercicios, que consisten en responder a dos cuestionarios, uno carácter teórico, sobre las materias contenidas en el temario, y otro teórico-práctico sobre las materias del temario y las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo. En ambos ejercicios, el máximo de preguntas tipo test será 80, con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una de ellas será válida.

La segunda prueba, por su parte, consistirá en la realización de varios supuestos prácticos para la demostración de habilidades técnicas o instrumentales sobre los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo.