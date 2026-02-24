El Gobierno de Navarra convoca una oposición de 34 plazas para el puesto de agente de la Policía Foral

Archivo - Imagen de archivo de un acto de toma de posesión de una promoción de policías forales - E.PIMOULIER-GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha convocado una oposición de 34 plazas para el puesto de trabajo de agente de la Policía Foral de Navarra, de nivel C.

Las solicitudes de inscripción podrán realizarse, exclusivamente de manera telemática, desde el 25 de febrero hasta el 16 de marzo, ambas fechas incluidas.

De entre los requisitos exigidos, los aspirantes deben tener la nacionalidad española, estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B, poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio de las funciones inherentes al puesto de trabajo y no estar inmerso en el cuadro de exclusiones médicas que se indican en la convocatoria.

El desarrollo de las pruebas dará comienzo a partir del mes de mayo de 2026 La oposición, que dará comienzo a partir del mes de mayo de 2026, constará de dos fases: la primera incluirá pruebas de conocimiento, físicas y psicotécnicas y, por su parte, la segunda consistirá en la superación de un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra.

La primera fase constará de tres pruebas. La primera, de carácter teórico, consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, a un cuestionario con un máximo de 100 preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una será válida. Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de una respuesta correcta.

La puntuación máxima será de 100 puntos, 40 para la parte general y 60 para la específica, y quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al menos, la mitad de la puntuación asignada a cada bloque temático.

Seguidamente, se realizarán los ejercicios de las cinco pruebas físicas correspondientes. Concretamente, una de levantamiento de peso press de banca, durante 60 segundos, con 38 kilos para hombres y 25 para mujeres; una acuática, que consiste en completar nadando en estilo libre un recorrido de ida y vuelta en un vaso de piscina de 25 metros; una prueba de agilidad, denominada Test de Barrow; un ejercicio de resistencia en el que las personas aspirantes deberán recorrer un trayecto de ida y vuelta de 20 metros de longitud, al ritmo que van marcando las señales acústicas, y la última consiste en un ejercicio en el que se debe saltar ininterrumpidamente un listón situado a 25 centímetros del suelo durante 30 segundos.

Todas las pruebas serán calificadas entre 5 y 10 puntos, y quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen la puntuación mínima exigida en todas las pruebas.

Por último, la tercera prueba consistirá en la realización de cuestionarios de personalidad general, de competencias laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal, para la determinación del grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil del puesto de trabajo.

Será el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) quien realizará estas pruebas, que tendrán una calificación de apta o no apta.

Por último, tras la elección de vacantes, se comenzará con el curso de formación básica, impartido por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, que tendrá una calificación de apta o no apta.