El Gobierno de Navarra convoca una oposición de 42 plazas del puesto de trabajo de bombero

Archivo - Convocadas diez plazas mediante concurso oposición para el puesto de trabajo de suboficial de bomberos - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado una convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 42 plazas del puesto de trabajo de bombero, de nivel C, de las que 21 son para el turno libre y las 21 restantes de promoción. Las personas aspirantes podrán inscribirse de manera telemática a través de la ficha de trámites a partir de este miércoles, 25 de marzo, hasta el 13 de abril, ambas fechas incluidas.

De entre los requisitos necesarios, se debe tener la nacionalidad española, haber cumplido 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, estar en posesión del título de Bachiller, de Formación Profesional de Segundo Grado o título declarado equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en la que termine el plazo de presentación de las solicitudes, así como estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase C, entre otros.

La oposición, que dará comienzo a partir del mes de junio de 2026, comprenderá dos fases: la primera incluirá pruebas de conocimientos, físicas y psicotécnicas, y la segunda consistirá en la superación de un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN).

Por su parte, la primera fase de la oposición comprenderá tres pruebas. En primer lugar, las personas aspirantes deberán responder a un cuestionario de un máximo de 150 preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una será válida. Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de un acierto. La puntuación máxima de esta prueba será de 120 puntos, dividida en tres bloques temáticos (Legislación e Instituciones de Navarra, hasta un máximo de 20 puntos; Conocimiento del Territorio de Navarra, con 20 puntos, y Conocimientos Específicos, con 80 puntos) y quedarán eliminadas las personas que no obtengan, al menos, 60 puntos en total, y las que tampoco alcancen la mitad de la puntuación asignada a cada uno de los bloques temáticos.

Seguidamente, la segunda prueba consistirá en realizar ocho ejercicios físicos. Concretamente, las y los aspirantes deberán completar nadando 100 metros en estilo crol o libre; una prueba de agilidad denominada Test de Barrow; un ejercicio de levantamiento de peso Press de Banca; un test de saltos laterales para comprobar la fuerza, resistencia y coordinación; una prueba de equilibrio; la realización del Test de Cooper; una prueba de capacidad de trabajo en altura y, por último, un ejercicio para valorar la capacidad de trabajo en espacios confinados. Las personas aspirantes que no alcancen la puntuación mínima exigida en todas las pruebas quedarán eliminadas.

Por su parte, en la tercera prueba de la primera fase se realizarán cuestionarios de personalidad general, de competencias laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal, para la determinación del grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil profesiográfico del puesto de trabajo. La puntuación máxima de esta prueba será de 25 puntos, y quedarán eliminadas las personas que no alcancen al menos 12,5.

Tras haber superado las pruebas y una vez elegidas las plazas vacantes, los aspirantes serán admitidos a un curso de formación básica, que será impartido por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. Este se calificará con apto y no apto.