El Gobierno de Navarra determina la especialidad de 48 vacantes en música y artes escénicas y artes plásticas y diseño

Corresponden a la tasa de reposición y la tasa específica previstas en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un Decreto Foral por el que se determina la especialidad e idioma de 48 vacantes correspondientes a la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos del año 2023 y del año 2024, relativas a los cuerpos de catedráticos de música y artes escénicas, de profesores de artes plásticas y diseño y de maestros de taller de artes plásticas y diseño.

La oferta fue aprobada por los decretos forales 305/2023 y 119/2024 y se refiere a las tasas de reposición y específica previstas en la ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. El artículo 31.2 de la ley foral 19/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2025, dispone que las características de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público de personal docente no universitario de la Administración foral, en todo caso especialidad e idioma, se establecerán en un decreto foral de modificación de la plantilla orgánica con carácter previo a la convocatoria de las pruebas selectivas de ingreso.

El Decreto Foral aprobado este miércoles determina así la especialidad e idioma de 18 vacantes de Catedrático/a de Música y Artes Escénicas, una para cada una de las siguientes especialidades: canto, contrabajo, dirección de orquesta, fagot, flauta travesera, música de cámara, trombón, trompa, trompeta, viola, violín, violoncelo, txistu, bajo eléctrico, composición de jazz e instrumentos de viento de jazz, y dos vacantes de Catedrático/a de Música y Artes Escénicas para la especialidad de repertorio con piano para instrumentos, detalla el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Asimismo, se determina la especialidad de tres vacantes del cuerpo de Maestro/a de Taller de Artes Plásticas y Diseño, una para cada especialidad de Ebanistería artística, fotografía y procesos de reproducción y técnicas de grabado y estampación.

Finalmente, el decreto concreta la especialidad de 27 vacantes de Profesor/a de Artes Plásticas y Diseño, 4 de la especialidad de Dibujo artístico y color, 2 de Diseño de Interiores, 5 de Diseño Gráfico, 2 de Fotografía, 3 de historia del Arte, 3 de Medios Audiovisuales, 5 de Medios Informáticos y 3 de Organización industrial y legislación.

SEIS NUEVOS VOCALES DE LA CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA

Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha acordado el nombramiento como nuevos vocales del Consejo Escolar de Navarra a Eduardo Piquer y Darío Frías, en representación del profesorado de centros públicos de los niveles no universitarios; Laura Sanzol, en representación del profesorado de centros privados de los niveles no universitarios; Jabier Ruiz, en representación de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado; Arlene Valero, en representación de UGT, la organización sindical más representativa en el ámbito de la Comunidad Foral; y Juan Mendizábal, en representación de las entidades titulares de centros privados de Navarra.

Los seis nuevos vocales sustituyen, respectivamente, a Carlos Rodrigo, Soledad Garjón, Pilar López, Santiago Álvarez, Beatriz Martínez y José Jorge Lanchas. Completarán el tiempo de mandato de las personas que sustituyen, que finaliza el 22 de noviembre de 2027.