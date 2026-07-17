El Gobierno de Navarra dice que no se desprende "ninguna actuación irregular" del Ejecutivo en el informe de la UCO

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fuentes del Gobierno de Navarra han señalado este viernes que, de la lectura de lo publicado en medios de comunicación sobre el último informe de la UCO relativo al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdan, "se concluye que no se desprende ninguna investigación ni por lo tanto actuación irregular alguna de ningún miembro, departamento u organismo del Gobierno de Navarra".

Las mismas fuentes han indicado que "la referencia a contratos adjudicados por el Gobierno de Navarra (UTE Navarra Arena y UTE Belate) es circunstancial y no infiere actuación irregular alguna por parte de la UCO".

También han señalado que en las conclusiones del informe "no se concluye actuación irregular alguna dentro del Gobierno de Navarra ni de ninguna persona que lo compone o ha formado parte de él".

Asimismo, desde el Ejecutivo han afirmado que en el apartado de propuestas de nuevas actuaciones por parte de la UCO al juzgado "no se propone ninguna actuación para investigar o actuar ningún contrato adjudicado por el Gobierno de Navarra ni de personas que foman o hayan formado parte del mismo".

Igualmente, han señalado que en relación a la UTE de Belate, "la primera certificación de las obras es del 13 de junio de 2024 y el pago se haría unas semanas más tarde". "Según esto, el primer pago a la UTE Belate es posterior a que se dejara de usar la famosa tarjeta de Servinabar que, según la UCO, utilizaba Cerdan", han añadido.

En conclusión, las fuentes del Gobierno de Navarra han señalado que "el informe versa sobre cuestiones particulares del señor Cerdan sin que en estas se infiera por parte de la UCO influencia o beneficio alguno de contratos o actuaciones del Gobierno de Navarra".

?No obstante, han afirmado que el Gobierno de Navarra "siempre estará a disposición de fuerzas policiales y justicia para colaborar en todo lo necesario".