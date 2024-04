El Gobierno de Navarra dice que trabaja "intensamente" para licitar la segunda fase del Canal "cuanto antes"

El proyecto está a la espera de obtener la declaración de impacto ambiental, y se están elaborando estudios económicos y de viabilidad



PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado que "no cesamos en un trabajo intenso para poder licitar la segunda fase del Canal de Navarra cuanto antes" y que dicha licitación se realizará "en cuanto se pueda".

Según ha indicado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada por UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, se está "trabajando intensamente todos los días". Tras asegurar que el Canal "está avanzando", ha apuntado que "este mismo mes se pondrá en regadío la zona de Cárcar" y que "están todos los proyectos avanzando". "Esa es la realidad. Pero como va siendo habitual, en su labor de oposición destructiva es capaz de utilizar cualquier asunto clave para afear, manchar y difamar", ha trasladado al regionalista Miguel Bujanda, quien a su juicio "solo pregunta por las fechas para inventar su propia realidad y acusar al Gobierno de inacción".

"Puede repetir sus mantras tantas veces como quiera. Si cree que esa es su labor de oposición, allá usted. Pero mientras invierte su tiempo de esta cuestionable manera, en el departamento de Cohesión Territorial le puedo decir que no cesamos en un trabajo intenso para poder licitar la segunda fase del canal de Navarra cuanto antes", ha incidido.

Ha explicado el consejero que "en este momento, el proyecto de la segunda fase del canal de Navarra está en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para conseguir la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental". "Es una noticia muy positiva, que ustedes no valoran, pero que realmente marca un antes y un después en el laberinto administrativo que conlleva un proyecto de esta envergadura", ha remarcado.

Además, ha añadido que "de manera paralela, se está elaborando la propuesta del estudio económico financiero y la del estudio de viabilidad, un modelo que contemple el conjunto de inversión para todo el proyecto, es decir, teniendo en cuenta tanto la primera fase, un caso de éxito, la ampliación, que sigue en marcha con avances ya concretos este mismo mes, y la segunda fase del canal".

"Se va a tener en cuenta a todos los usuarios, tanto presentes como futuros, de riego, abastecimiento, urbano-industrial. Se va a hacer un estudio económico-financiero por fin atendiendo a toda la obra del canal, reclamación que viene haciendo la Comunidad General de Regantes del canal de Navarra desde el inicio de la obra y que ustedes jamás hicieron", ha dicho a UPN.

De esta manera, ha explicado que "viendo el proyecto como un todo, se determinará la financiación necesaria y se establecerán tarifas viables anuales, tanto para el consumo de agua, para riego como para abastecimiento". También ha asegurado que las reuniones de seguimiento "son intensas entre todos los agentes implicados en este proyecto". "Las obras de la segunda fase del canal de Navarra, aunque le pese, serán una realidad más pronto que tarde con este Gobierno. Ustedes sembraron el problema y el Gobierno de María Chivite gestiona la solución", ha subrayado el consejero.

Por su parte, Bujanda ha reclamado "hechos y no palabras, porque aquí hechos no hay ninguno". "No tengo ya ninguna duda de que el Partido Socialista no quiere realizar esta obra. Y no tengo ninguna duda porque los hechos es lo que dicen", ha criticado.

Además, el regionalista ha criticado que la pregunta estaba dirigida a la presidenta, María Chivite, "pero me imagino que, como no quiere volver a mentir con las fechas de la licitación, como hizo el año pasado, previas a las elecciones, le traspasa al señor Chivite la pregunta".