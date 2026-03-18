El Gobierno de Navarra estudia impulsar una tarjeta de estacionamiento para personas con dependencia

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, través del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, estudia impulsar una nueva tarjeta de estacionamiento para que las personas que tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados puedan disponer de una tarjeta de aparcamiento específica que les permita aparcar en navarra en las plazas reservadas para personas con discapacidad.

Actualmente, en Navarra hay 19.111 personas con reconocimiento de dependencia. Se calcula que, "aproximadamente, el 20% de las personas solicitantes de valoración de discapacidad que da acceso a la actual tarjeta de aparcamiento ya tienen reconocida la dependencia y supondría por tanto una simplificación de los trámites".

En Navarra, desde que se aprobó la tarjeta y censo único de aparcamiento para personas con discapacidad se han expedido 9.813 tarjetas desde el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

PODRÍA SOLICITARSE PARA FINALES DE AÑO

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que "se pretende mejorar la accesibilidad de estas personas y simplificar la tramitación".

También ha subrayado que la nueva tarjeta de aparcamiento para personas con dependencia "no puede solicitarse todavía ya que, actualmente, se está trabajando en la tramitación de la norma, que será pionera en el conjunto del país". Desde Derechos Sociales se informará a las personas beneficiarias cuando se pueda solicitar.

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, a través de la Agencia de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), ha comenzado a trabajar ahora en la redacción de la Orden foral cuya tramitación "podría prolongarse durante los próximos meses".

Con el nuevo proyecto normativo se pretende regular una tarjeta de estacionamiento para personas que tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados, con el fin de "mejorar sus condiciones de accesibilidad, compensando los problemas de movilidad que les afecta y les dificulta el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de personas".

De este modo se quiere "equiparar las condiciones de accesibilidad de estas personas en este ámbito a las personas que tienen reconocida oficialmente una discapacidad y dificultades de movilidad y por ello son acreedoras de la tarjeta de estacionamiento prevista en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad".

El departamento prevé aprobar una Orden Foral que regula los requisitos y el procedimiento para la obtención de la tarjeta, "aprueba un modelo normalizado y establece su ámbito de aplicación, que se extendería únicamente al territorio de la Comunidad Foral de Navarra".