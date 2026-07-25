El Gobierno de Navarra expresa su prioridad por el arraigo empresarial y el empleo tras la OPA sobre Azkoyen

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PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado este sábado su apuesta por el arraigo empresarial y el empleo después de que el grupo vasco Ohmnia haya anunciado el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen.

El Gobierno foral ha señalado en una nota que seguirá "desempeñando el papel que le corresponde como institución comprometida con el desarrollo económico e industrial de la Comunidad foral".

En este sentido, ha asegurado que trabajará, "como viene haciendo en otros procesos empresariales, para favorecer el arraigo de la actividad económica, el mantenimiento del empleo de calidad, la capacidad de decisión vinculada al territorio y la continuidad de los proyectos industriales estratégicos para Navarra". "La política de arraigo empresarial constituye un elemento esencial para la generación de riqueza, empleo y bienestar en la Comunidad foral y por ello es una de las principales líneas de actuación del Ejecutivo foral y cuenta con respaldo normativo específico", ha añadido.

Asimismo, el Ejecutivo foral ha manifestado su "máximo respeto por una operación que se desarrolla en el ámbito del mercado de capitales y que deberá seguir el procedimiento previsto por la normativa aplicable y las autoridades competentes", y ha afirmado que "corresponde a los accionistas de la sociedad valorar la oferta planteada, en el marco de las reglas que garantizan la transparencia, la igualdad de trato y el correcto funcionamiento del mercado de valores".

El Gobierno de Navarra ha considerado que "las operaciones corporativas pueden representar oportunidades de crecimiento, internacionalización y fortalecimiento de las empresas siempre que vayan acompañadas de un proyecto industrial sólido, de largo plazo y comprometido con el territorio". En este contexto, ha asegurado que mantendrá "un diálogo permanente y constructivo con todas las partes implicadas para conocer el alcance del proyecto empresarial y trasladar la importancia que tienen para Navarra el mantenimiento de la actividad industrial, la inversión, la innovación y el empleo".