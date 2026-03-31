El Gobierno de Navarra financia con cerca de 180.000 euros la formación del personal público de las entidades locales

Archivo - El Gobierno de Navarra convoca 15 plazas para el puesto de trabajo de diplomado en Relaciones Laborales - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de Administración Pública de Navarra (INAP) ha impulsado la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a financiar planes de formación para el personal público desarrollados por las entidades locales de la Comunidad foral, cuyo periodo de ejecución esté comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del presente 2026.

Concretamente, según se establece en el texto de la convocatoria, las ayudas están enmarcadas dentro del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP), y están dotadas con un presupuesto total de 179.750 euros, de los cuales el 60% corresponde a los presupuestos del 2026 y el 40% a los del 2027.

Como recogen las bases que regulan la convocatoria, las subvenciones tienen la finalidad de impulsar y extender entre las administraciones públicas y su personal "una formación que responda a sus necesidades, orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía".

Pueden ser entidades beneficiarias los ayuntamientos y demás entidades locales, pero también federaciones y asociaciones conformadas por varias de ellas. Los planes a financiar, por tanto, pueden ser de carácter unitario (siempre que la entidad tenga, al menos, 200 empleados y empleadas públicas) o agrupado (afectando al personal de dos o más entidades locales).

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y GASTOS A SUBVENCIONAR

Para la valoración de las subvenciones, el parámetro a utilizar será el número total de empleados de la plantilla de la entidad local promotora para caso de planes unitarios, o la suma de las personas empleadas de las respectivas plantillas de las entidades locales participantes en caso de planes agrupados.

La encargada de valorar las solicitudes presentadas será la Comisión Paritaria de Formación Local de la Comunidad Foral, y atenderá también a distintos criterios cualitativos, como el grado de ejecución de las ayudas recibidas en el ejercicio anterior, los recursos propios utilizados, la integración del plan en un proyecto de planificación estratégica o la participación sindical en la elaboración del plan, entre otros.

Dentro de los gastos subvencionables están los imputables directamente al desarrollo de las acciones formativas, como la contratación de formadores o la compra de materiales didácticos, pero también otros gastos generales asociados al desarrollo de las actividades, como la contratación de personal de apoyo, la formalización de seguros o los gastos en publicidad y difusión de las acciones.

REGISTRO DE SOLICITUDES

Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica en el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y deben ir acompañadas, entre otros, por una memoria de las acciones formativas realizadas por las entidades locales. Además, entre otros aspectos, se deben incluir asimismo datos descriptivos de las actividades formativas de forma individualizada, con indicación también de su prioridad, número de ediciones, alumnado, horas por edición, presupuesto económico y destinatarios.

En el mismo sentido, respecto a los planes de las entidades locales en sí, los documentos deberán ir acompañados de datos relativos a convocatorias anteriores (destinatarios, recursos propios que se dedicaron, fondos subvencionados y recursos humanos que se emplearon), así como de los datos económicos del plan actual, desglosados por conceptos de gasto, ha informado el Gobierno foral.