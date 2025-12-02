El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España acuerdan el traspaso de la AP-68 a la Comunidad foral

Archivo - El vicepresidente Taberna y Joseba Asiain, director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo - MIGUEL OSES - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España han acordado el traspaso de la titularidad de los tramos de la Autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurren por territorio de la Comunidad foral y de las funciones y servicios asociados al mismo.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha señalado que "este nuevo acuerdo evidencia el firme compromiso del Gobierno de Navarra de avanzar en el fortalecimiento de nuestro autogobierno, con el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento".

Félix Taberna ha puesto en valor que "los gobiernos navarro y central demostramos una vez más nuestra sintonía y capacidad de acuerdo para recuperar funciones y servicios en competencias históricas de Navarra".

Este acuerdo deberá ser avalado, en primera instancia, por la representación navarra de la Junta de Transferencias y, posteriormente, por la comisión mixta de la Junta de Transferencias.

Según han destacado desde el Gobierno de Navarra en una nota, este traspaso de funciones y servicios del tramo navarro de la AP-68 tendrá efectividad a partir del día en que entre en vigor el real decreto por el que se dé de baja en la Red de Carreteras del Estado los tramos de la Autopista objeto de traspaso.

Se creará una Comisión Técnica, integrada por igual número de representantes de la Comunidad Foral de Navarra y de la Administración del Estado, para establecer mecanismos de cooperación, promover la colaboración, articular la remisión de información y abordar los problemas de interpretación, ejecución y cumplimiento de este Acuerdo que puedan plantearse.

CASI 40 KILÓMETROS DE AP-68

Actualmente, el Gobierno de Navarra es titular de toda la red viaria que discurre por el territorio navarro a excepción de la AP-68, que forma parte de la Red de Carreteras del Estado.

Se trata de un recorrido de 39,5 kilómetros de longitud, que consta de dos tramos: el primero de 4,2 kilómetros, entre el p.k. 162+563 y el p.k. 166+851., y el segundo de 35,3 kilómetros, entre el p.k. 201+622 y el p.k. 236+988.

La autopista AP-68 se encuentra actualmente en explotación bajo el régimen de concesión administrativa, otorgada a la Sociedad Autopista Vasco-Aragonesa, S.A.(AVASA).

Por tanto, hasta que finalice la concesión en noviembre de 2026, la Administración del Estado mantendrá a su cargo respecto a la sociedad concesionaria de la Autopista AP-68 todas las obligaciones y derechos con repercusiones económicas y financieras derivados de la aplicación del contrato de concesión en vigor.

NUEVA TRANSFERENCIA DESPUÉS RECUPERAR TRÁFICO

Las administraciones de Navarra y del Estado sellaron el pasado mes de marzo el acuerdo para "que Navarra pudiera recuperar la competencia plena de tráfico después de 60 años". Para ello, fue necesario modificar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).

En tres años, Policía Foral asumirá en exclusiva las labores de vigilancia y control de carreteras. En julio de 2026 la tramitación, resolución y recaudación de los expedientes sancionadores corresponderá a Navarra. De esta forma, Navarra "ha asegurado sus competencias históricas en materia de tráfico y seguridad vial al más alto nivel".