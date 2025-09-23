Serán de alquiler asequible, alquiler social, régimen de compra-venta en derecho de superficie y régimen de cesión de uso para cooperativas

El Gobierno de Navarra impulsará la construcción de 735 viviendas en cinco años bajo la marca EtxeON, de las cuales 493 serán en régimen de alquiler, tanto social como asequible, 128 en régimen de compra-venta en derecho de superficie y 114 en régimen de cesión de uso para cooperativas.

Así lo ha dado a conocer este martes la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, que ha comparecido en rueda de prensa junto con el director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón.

Según Alfaro, se trata de una planificación "surgida de la necesidad de crear una nueva marca tras la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda asequible aprobada por el Parlamento, el pasado mes de junio, y desde la que surgen varias nuevas modalidades de acceso a la vivienda, así como la necesidad de optimizar al máximo los recursos económicos públicos para la ampliación al máximo tanto del parque de vivienda pública como vivienda protegida".

"Hoy damos un paso decisivo en las políticas públicas de vivienda en nuestra comunidad. No presentamos simplemente un nuevo programa ni una identidad corporativa, sino un cambio de fondo en la manera en que planificamos, construimos y gestionamos la vivienda pública", ha indicado.

El programa pretende "garantizar a largo plazo el acceso a una vivienda digna, eficiente y asequible, recogiendo la experiencia acumulada con el Navarra Social Housing (2016-2025), que permitió levantar más de 500 viviendas en alquiler en distintas localidades de la Comunidad foral".

Bajo esta denominación se agrupan, por un lado, "las nuevas promociones que incrementarán de forma sostenida y en el largo plazo el parque de vivienda, y por otro, un sistema de planificación y control que permitirá optimizar al máximo los recursos, reducir costes y garantizar la máxima calidad y eficiencia en cada proyecto".

En respuesta a los medios de comunicación sobre la posible respuesta que puedan obtener estos nuevos modelos, Alfaro ha señalado que "el cambio de mentalidad es uno de los retos a los que nos enfrentamos", pero "hasta el día de hoy la respuesta que hemos recibido es positiva", porque "hasta ahora existía una tipología de vivienda en la que cada día, por desgracia, se quedaba fuera un porcentaje mayor de nuestra población", pero "esto abre nuevas posibilidades para que estas personas puedan optar también a una vivienda pública".

FASES DE LAS NUEVAS PROMOCIONES

La primera fase de EtxeON contempla la construcción de un total de 735 nuevas viviendas, de las cuales 493 serán viviendas en régimen de alquiler, tanto social como asequible, 128 en régimen de compra-venta en derecho de superficie y 114 en régimen de cesión de uso para cooperativas.

En este marco se introducen nuevas modalidades de acceso a la vivienda, entre ellas el alquiler asequible, que "atenderá a un sector de la población que no reúne los requisitos del alquiler social pero tampoco puede acceder al mercado libre". También se impulsarán fórmulas "innovadoras" como las cooperativas en cesión de uso, con "especial relevancia para personas mayores, jóvenes y experiencias intergeneracionales, y se reforzarán los programas de rehabilitación en el ámbito rural, además de la construcción industrializada como vía para agilizar plazos y mejorar la eficiencia".

En lo que respecta a las 128 viviendas que se construirán en régimen de compra-venta en derecho de superficie, 50 estarán ubicadas en Noáin y 78 en Barañáin.

Dentro de la modalidad de alquiler asequible, que se dirige a la población "que no puede acceder al mercado libre pero tampoco cumple requisitos de vulnerabilidad para el alquiler social, se desarrollarán 338 viviendas". De estas, 54 se ubicarán en Aranguren y 60 en Pamplona, mientras que la futura empresa mixta promoverá otras 120 en Egüés y 104 en Zizur Mayor.

Las cooperativas en cesión de uso, una nueva modalidad que tendrá una Ley propia a lo largo de esta legislatura, aportarán 114 viviendas. Estarán repartidas entre Pamplona (12), Alsasua (20), Beriain (34), Peralta (10), Huarte (12), Lodosa (16) y Ororbia (10). No obstante, los suelos y municipios contemplados en este programa cooperativo podrían variar en el futuro.

Este modelo, "cada vez más demandado por la sociedad, está especialmente dirigido a personas mayores pero sin dejar de lado las experiencias de jóvenes, intergeneracionales y las cada vez más demandadas opciones en el mundo rural".

El programa mantendrá asimismo la línea de alquiler social, que hasta la fecha había concentrado la mayoría de esfuerzos. En esta primera fase se levantarán 121 viviendas bajo este régimen, distribuidas en Tafalla (42), Alsasua (21), Sangüesa (20), Mugartea (16), Baztán (10) y Lumbier (12), destinadas a los colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

La apuesta por el medio rural se refuerza con el Plan de Rehabilitación Rural, que permitirá recuperar 34 viviendas en 11 municipios de toda la Comunidad foral.

El programa combinará promociones directas, gestionadas íntegramente por Nasuvinsa, con promociones delegadas, impulsadas en colaboración con cooperativas, ayuntamientos, la futura empresa mixta u otros agentes. Todo ello "bajo criterios homogéneos de calidad, eficiencia y sostenibilidad".

En conjunto, todo este programa supondrá una inversión pública de alrededor del 70% y privada en torno al 30%, que supera los 160 millones de euros -incluyendo el valor del suelo- lo que "no solo permitirá ampliar la oferta de vivienda, sino que impulsará la actividad económica generando un impacto positivo en el desarrollo territorial de Navarra con la creación de más de 3.000 puestos de trabajo directos".

NUEVAS DIRECTRICES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Todas las promociones de EtxeON se desarrollarán siguiendo criterios de consumo casi nulo y "máxima eficiencia energética, con el objetivo de integrar los proyectos en barrios y localidades de manera que fortalezcan la cohesión social, regeneren entornos urbanos y rurales y promuevan un modelo de vida más sostenible".

Para garantizar esta calidad, Nasuvinsa ha elaborado unas Directrices de Producto que recogen parámetros constructivos comunes, exigencias energéticas, sostenibilidad y el uso de metodologías innovadoras como la gestión BIM o el cumplimiento del Reglamento de Taxonomía de la Comisión Europea.

Cada promoción contará, además, con un documento específico que establecerá sus características técnicas, objetivos sociales, costes máximos y cronogramas de ejecución, con el fin de anticiparse a desviaciones y garantizar su viabilidad desde el inicio.

El nuevo sistema de gestión se articula mediante un Acuerdo Marco de Servicios, actualmente en fase de valoraciones, que introduce la figura del Proyecto Básico Avanzado (PBA). Esta nueva figura permitirá fijar precios cerrados antes de la licitación de cada obra y favorecerá la colaboración temprana entre Nasuvinsa, equipos técnicos y constructoras.

Según ha explicado Javier Burón, el acuerdo busca "planificar con rigor las inversiones, reducir plazos, evitar sobrecostes y garantizar una coordinación eficiente entre todos los agentes implicados".

Burón ha destacado que las nuevas herramientas diseñadas por Nasuvinsa "permitirán optimizar recursos y acelerar plazos mediante industrialización, construyendo una nueva generación de vivienda pública que responda a las necesidades sociales y económicas de Navarra".