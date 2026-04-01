El Gobierno de Navarra lanza ayudas para la formación profesional continua de menores tutelados y extutelados

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado este miércoles la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas dirigida a ofrecer una alternativa de formación profesional continua a menores tutelados y extutelados, con la finalidad de que "puedan acceder a una formación oficial acreditable, flexible y acumulable acorde a su perfil".

En concreto, el Ejecutivo ha autorizado al director general de Educación y Formación Profesional para la aprobación de una convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada por importe de 370.000 euros, dirigida a centros de FP y entidades de formación privadas acreditadas, con el objetivo de que promuevan acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados profesionales por parte de menores migrantes no acompañados tutelados y extutelados en el sistema de protección de menores de Navarra.

Las acciones formativas subvencionables serán las realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. La convocatoria ha sido promovida conjuntamente desde la Dirección General de Educación y Formación Profesional, del Departamento de Educación, y la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, que "han detectado la necesidad de ofrecer a menores tuleados y extutelados una oferta formativa que les permita iniciar un itinerario formativo lo más ajustado a sus necesidades, gustos y posibilidades".

La "casuística a la que hay que dar respuesta" es la de "unas personas que llegan a Navarra en fechas indeterminadas y en un número variable e impredecible, pero cada vez más numeroso". Mientras que los menores de hasta 14 años son incluidos en el sistema educativo "por las vías establecidas, al ser una etapa de educación y escolarización obligatoria", para el grupo de 14 a 18 años "se establece generalmente el cauce correspondiente a su edad: la inclusión en Bachillerato o FP de grado básico o medio".

Sin embargo, en Bachillerato "se pueden producir problemas debido a aspectos académicos y de rendimiento, mientras que en FP la dificultad de acoger a estos menores se deriva de la falta de plazas disponibles". Así, "la alternativa para solucionar este problema se plantea desde la formación profesional continua", a la que están enfocadas las ayudas promovidas este miércoles.

Se plantea un régimen de concesión de ayudas de evaluación individualizada, "dado que la realidad de los y las menores a los que se pretende formar requiere de un sistema de subvenciones flexible, que no puede estar atado a unas fechas concretas de presentación de solicitudes ni plazo de resolución".