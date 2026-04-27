El Gobierno de Navarra lanza una campaña para fomentar el sentimiento europeísta entre la ciudadanía y las instituciones

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha lanzado este lunes la campaña 'Europa, a 0 Km de ti/Europa, zugandik 0 km-ra' para fomentar el sentimiento europeísta entre la ciudadanía, las instituciones y el tejido socioeconómico de la Comunidad foral.

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral, Ana Ollo, ha presentado, junto al director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, un programa de eventos que se desarrollará, sobre todo, durante la semana del 4 al 9 de mayo, en colaboración con agentes del territorio para conmemorar el Día de Europa, 9 de mayo.

El hilo argumental y la finalidad de esta 5ª Semana de Europa en Navarra es "visibilizar las ventajas y beneficios de pertenecer a la Unión Europea y de contar con una voz propia como región".

En un "intento de acercar la realidad europea a la propia ciudadanía navarra y a la vida cotidiana", se ha preparado una campaña con ese lema y varios ejemplos de proyectos que engarza también con la apuesta estratégica del Gobierno en los últimos diez años de "lograr una mayor presencia de Navarra en Europa y de Europa en Navarra".

Según ha explicado Ollo, "Esa Europa a pie de calle, esa Europa cercana a su ciudadanía, esa Europa, a 0 Km de ti, es lo que hemos tratado de reflejar, visibilizando cómo a través de distintos proyectos europeos las empresas, centros de investigación, agentes sociales y la propia ciudadanía de Navarra se han beneficiado de pertenecer a esta suma de democracias a la cual pertenecemos y construimos día a día".

"Europa no está solo en Bruselas, está en la rehabilitación del refugio de Belagua, en la construcción en madera de la casa Tomasenea de Dantxarinea, en la conservación de los humedales de Pitillas o en la depuración de aguas de Urdax. Europa está en los carriles bici que unirán Tudela y Pamplona, en la investigación contra el cáncer de nuestros centros de I+D+i, en la vacuna COVID o en la fabricación de baterías del vehículo eléctrico. Europa también está en el alumnado Erasmus+, en la atracción de talento internacional de nuestras universidades o en la inclusión de personas migrantes en nuestra comunidad", ha señalado Ollo.

A su juicio, es "fundamental reafirmar el compromiso europeísta del Gobierno de Navarra". "Pero no con cualquier Europa, sino con la que reafirma sus valores fundacionales de paz, unión y defensa de los derechos humanos. Y una Europa que consolide, también, una cogobernanza que para Navarra ha sido tan beneficiosa y reafirme el papel de las regiones como espacios en los que la ciudadanía se siente identificada", ha manifestado.

Asimismo, Ollo ha insistido en que "nos encontramos en un momento clave para Europa y las regiones y entes locales, que son el "alma de Europa". "Debemos participar con más intensidad en las instituciones europeas ante los retos de la cohesión social, la soberanía alimentaria y producción agrícola, la independencia energética, la transformación digital, el reto migratorio, la lucha por la igualdad de género, las políticas verdes o el impulso de nuestra competitividad", ha manifestado.

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera se suma así a la celebración del Día de Europa, el 9 de mayo, con un programa de actividades relacionadas con las prioridades de la Unión Europea, que se llevarán a cabo a lo largo de la semana del 4 al 10 de mayo y que pueden consultarse en la web de la Dirección General de Acción Exterior: https://europedirectnavarra.eu/semanadeeuropa/.

Un ciclo de Cine Europeo, el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas, la participación de Navarra en el 171º Plenario del Comité Europeo de las Regiones o la presentación de un estudio inédito sobre la participación de la Comunidad foral en proyectos europeos de 2021 a 2025, son algunos de los actos que se han previsto en la 5ª edición de esta campaña que busca fomentar el sentimiento europeísta entre la población navarra.

"Con esta son ya cinco ediciones en las que desde el Gobierno de Navarra ofrecemos la posibilidad de visibilizar y dar voz a aquellas personas y entidades que creen y trabajan en un proyecto compartido como es el de Europa. Una Europa social, solidaria, igualitaria y cohesionada. Un proyecto que, aunque no es perfecto, se trata del mejor lugar del mundo para vivir y por esto mismo debemos cuidarlo y no dar por sentados valores como la democracia, la igualdad o el respeto a los derechos humanos, que últimamente se ven cuestionados, incluso por nuestros propios vecinos", ha manifestado el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, durante la de la presentación.

Con el impulso y coordinación de la Dirección General de Acción Exterior, el programa de esta 5ª edición "compatibiliza actos directamente concernientes a la temática de la Unión Europea con otros más de análisis y divulgación".

ACTOS POR EUROPA EN NAVARRA

A los actos promovidos por Gobierno de Navarra se añaden aquellos organizados por instituciones europeas como la propia Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las pymes (EISMEA), el Comité Europeo de las Regiones o la Representación de la Comisión Europea en España.

La participación de Navarra en actos de redes europeas como la red Europea de Regiones de I+D+i (ERRIN) o la red para promover la diversidad lingüística (NPLD), así como los eventos organizados por agentes del territorio, como el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), el Polo Innovación Digital (IRIS Navarra) y el centro de referencia en materia de ciberseguridad en Navarra (Navarra Cybersecurity Center/NavCC), ADItech (coordinador del SINAI), los nodos Enterprise Europe Network en Navarra (Asociación de Industria Navarra y Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra), la Fundación Industrial de Navarra, a través de su Oficina Acelera Pyme, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), la Filmoteca de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona /Iruña, NASUVINSA o SODENA y la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas.

A estos actos se suman también los de las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en Navarra que, en este año 2026, son los centros educativos IESE El Cierzo (Ribaforada), CIP FP Lumbier (Lumbier), Colegio FEC Vedruna (Pamplona), Colegio San Cernin y Colegio Teresianas (Pamplona).

NAVARRA DIFUNDE EUROPA

El Ejecutivo Foral, a través del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, ha querido, en esta ocasión, "visibilizar la cotidianidad del día a día de "ser parte de Europa", esa "Europa de Km 0, esa Europa a 0 Km de ti" para trasladar la idea de que Europa "no está únicamente en Bruselas o en las instituciones europeas, sino en el día a día, en proyectos que están cerca de ti" y que benefician a toda la ciudadanía navarra".

Esta actividad publicitaria está enmarcada en la línea de trabajo 'Navarra en Europa' del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 que el Gobierno de Navarra aprobó en mayo del año pasado y cuyo desarrollo contempla el fomento del sentimiento europeísta en la ciudadanía navarra para "conseguir más Navarra en Europa y más Europa en Navarra".

La campaña publicitaria se desarrollará del 28 de abril al 12 de mayo en medios de comunicación y soportes exteriores con un presupuesto total 44.576,83 euros.