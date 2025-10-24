El Gobierno de Navarra licita el proyecto del nuevo edificio de Formación Profesional en Tudela

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha licitado los trabajos para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio de Formación Profesional en Tudela, que se construirá en una parcela de aproximadamente 15.000 metros cuadrados anexa al campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en la capital ribera.

Tras la firma el pasado 4 de agosto del convenio entre el Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela, el Departamento de Educación ha concretado el programa de necesidades de un nuevo edificio en las parcelas catastrales 1386, 2020-E y 2205-E, del Polígono 3 de Tudela, con una superficie construida total de 2.900 m2, y un coste aproximado de 7,5 millones de euros, que se podría duplicar en una segunda fase mediante una ampliación del inmueble, explica en un comunicado el Ejecutivo foral.

El nuevo edificio de Formación Profesional se diseña para dar cabida a un Ciclo formativo de Grado Básico, tres Ciclos Formativos de Grado Medio, cuatro Ciclos Formativos de Grado Superior y un grupo de Formación Profesional Especial, de las siguientes especialidades: Grado Básico Específico: Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas; grados medios en Gestión administrativa, Guía en el medio natural y tiempo libre y Atención a las personas en situación de dependencia; grados superiores en Administración y Finanzas, Acondicionamiento físico, Educación infantil, Integración social y Formación Profesional Especial en Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas.

La licitación del proyecto de este centro considera unos honorarios máximos de 267.300 euros, IVA incluido, de los cuales 170.700 euros son para la redacción del proyecto y 96.600 euros para la dirección de las obras.

OFERTA EDUCATIVA EN LA RIBERA

Se trata de una nueva actuación del Gobierno, a través del Departamento de Educación, destinada a "garantizar una oferta educativa de calidad en la Ribera de Navarra" que se suma a la rehabilitación integral del edificio denominado ETI San Juan, cuyas obras se iniciaron el pasado 2 de junio para posibilitar la implantación en Tudela de los ciclos formativos de Restauración y Hostelería y Turismo en el centro de la ciudad.

El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión del 25 de junio de este año la creación, con efectos de 1 de julio de 2025, de un nuevo Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional: CIP 'ETI San Juan', centro que surgió de la desagregación del anterior centro integrado Politécnico 'ETI' de Tudela. "Se trató de un paso esencial para mejorar la gestión pedagógica y administrativa del mayor centro de FP de la Comunidad foral en cuanto a alumnado mediante la reorganización de su oferta de enseñanzas", ha resaltado el Ejecutivo foral.

CIP 'ETI' estaba constituido por tres sedes en tres enclaves diferentes: CIP 'ETI San Juan', CIP 'ETI Central' y CIP 'ETI Polígono'. El paso dado en junio permitió el desdoblamiento de 'ETI' en dos centros independientes: 'ETI Central', en la Avenida de Tarazona, y 'ETI San Juan', en la plaza San Juan de la capital ribera, que contarán con sus propias direcciones. Educación trasladará además las enseñanzas situadas en el Polígono integrándolas en las instalaciones de la sede de la que dependen, 'ETI Central'.

Esta actuación se sumó a dos actuaciones urbanísticas ya en marcha: las obras de rehabilitación integral del edificio de 'ETI San Juan' y la aprobación del texto del convenio acordado por el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para la reordenación del PSIS del centro universitario, que permitirá construir el nuevo centro de formación profesional en Tudela. El convenio que fue firmado el pasado 14 de octubre en Tudela por el Gobierno foral, la UPNA y el Ayuntamiento de Tudela.