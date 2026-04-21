El Gobierno de Navarra ofrece una nueva misión empresarial a Shenzhen (China), epicentro mundial en tecnología

Íñigo Arruti, director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras, en la presentación de la misión a Shenzhen, el pasado jueves a empresas navarras. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan Internacional de Navarra, a través del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, propone una nueva misión empresarial a China para acercar el tejido empresarial foral a "un entorno de referencia internacional, facilitar contactos de alto valor añadido y posicionar a Navarra en los circuitos globales de innovación tecnológica". Las empresas con un alto componente tecnológico interesadas se pueden inscribir desde este miércoles.

La misión empresarial tendrá lugar la última semana de junio y se desarrollará en el distrito de Longhua, uno de los principales núcleos de innovación de Shenzhen. En palabras del director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras del Gobierno foral, Íñigo Arruti, se trata de "una oportunidad no solo de prospección, sino también de apertura a nuevas vías de colaboración y de conocimiento de una región que es referente tecnológico dentro del propio continente asiático".

La iniciativa se enmarca en la apuesta de Navarra por reforzar sus relaciones con China, un país considerado estratégico dentro del Plan Internacional desde hace años. "No es una acción aislada ni fortuita, sino el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo", ha señalado Arruti.

El objetivo principal de esta misión es la exploración estratégica de un nuevo territorio para las empresas forales. Según el Gobierno foral, es una oportunidad para generar alianzas bajo un enfoque de beneficio mutuo dentro de cadenas de valor, así como un posicionamiento cualificado en un ecosistema tecnológico de primer nivel.

Para asegurar una correcta preparación de la misión y aprovechamiento de la oportunidad, desde el PIN se organizarán varias sesiones de preparación junto con las empresas que acudan a Shenzhen, con el fin de "acercar y orientar su carta de presentación a la realidad empresarial, cultural e institucional de las empresas chinas".

Además, la acción refuerza la orientación a medio y largo plazo del Plan Internacional, que pone el acento en la preparación y el acompañamiento de las empresas para maximizar el impacto de sus procesos de internacionalización.

El programa de la misión combina distintos formatos para favorecer un conocimiento integral del ecosistema local. Entre las actividades previstas se incluye la celebración de un foro institucional y empresarial en el que participarán compañías chinas y navarras, y en el que podrán presentarse y establecer primeros contactos.

Asimismo, se organizarán encuentros B2B y se realizarán visitas a empresas y centros tecnológicos de Shenzhen, lo que permitirá a las empresas navarras conocer de primera mano la realidad industrial, tecnológica y de innovación del territorio.

CHINA, UN PAÍS PRIORITARIO PARA EL PLAN INTERNACIONAL DE NAVARRA

Según el Ejecutivo foral, China ha sido identificada como mercado estratégico desde los primeros planes de internacionalización de Navarra. Desde 2017, esta relación se ha intensificado hasta "consolidarse como una estrategia definida y alineada con las prácticas de las regiones europeas más avanzadas".

El Informe Ejecutivo 2025 del Plan Internacional refleja esta apuesta: solo en 2024, el PIN invirtió más de 134.000 euros en acciones vinculadas a China, generando más de un centenar de impactos empresariales. A estas iniciativas se suman foros, misiones empresariales y la participación prevista en ferias internacionales como la China International Supply Chain Expo (CISCE).

La misión a Shenzhen se enmarca, ha continuado, en una trayectoria de colaboración institucional y empresarial que busca seguir abriendo oportunidades para las empresas navarras en un contexto global cada vez más competitivo y tecnológico.

SHENZHEN: DE PUEBLO PESQUERO A REFERENCIA TECNOLÓGICA

Shenzhen, que nació y se desarrolló como un pueblo pesquero, fue la primera Zona Económica Especial de China, evolucionando hasta hoy en día en uno de los ecosistemas tecnológicos más avanzados del mundo.

La ciudad alberga 4.092 empresas nacionales de alta tecnología y solo en el año 2024 se generaron más de 26.000 nuevas patentes en el área. Con la economía digital como su eje principal, ha visto nacer empresas como Huawei o DJI, además de acoger el crecimiento de grandes grupos como Foxconn o Meituan -potencia de la economía de drones y reparto-.

Para las empresas navarras, y en particular para aquellas con capacidad de innovación y visión internacional, Shenzhen representa un entorno único en términos de velocidad, escalabilidad y concentración de conocimiento tecnológico. No es una oportunidad para cualquiera, pero para las empresas adecuadas es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede escalar tecnología a una velocidad prácticamente imposible en Europa, ha añadido el Gobierno foral.