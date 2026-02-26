El Gobierno de Navarra organiza sesiones con información "veraz y actualizada" sobre la regularización de migrantes

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Políticas Migratorias, ha organizado diversas sesiones online dirigidas a diferentes agentes de la sociedad, para ofrecer información "veraz y actualizada" sobre el proceso de regularización de personas migrantes.

La primera de ellas tendrá lugar este viernes a las 10.00 horas, de forma online, y está dirigida a entidades sociales. La siguiente charla, para personas migrantes, está programada para el lunes 2 de marzo, a las 17.00 horas y será también online.

El objetivo de estas sesiones es trasladar información oficial y detallada sobre el proceso de regularización extraordinaria para personas extranjeras, previsto para este 2026, tal y como anunció el Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También se pondrán al día el resto de asuntos que se están trabajando actualmente desde la Dirección, "asegurando que la información se difunda de manera clara y rigurosa", señalan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Esta iniciativa responde a una de las líneas de trabajo prioritarias de la Dirección General de Políticas Migratorias, que consiste en "informar, asesorar y acompañar a todos los agentes implicados sobre todas las cuestiones relativas a la población migrante y a los procesos migratorios, siendo la regularización extraordinaria de este 2026 una de las acciones más relevantes de los últimos años". Así, en los encuentros se explicará el alcance, las previsiones y los aspectos clave de este proceso, así como "la garantía y seguridad jurídica" de las personas migrantes, en base a la información trasladada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.

De igual manera, se pretende resolver posibles dudas y recoger aportaciones de las entidades que trabajan directamente con la población migrante, al igual que "reforzar y consolidar los canales oficiales de comunicación con los colectivos implicados, promoviendo una relación más directa, fluida y coordinada".

"En un contexto en el que la abundancia de contenidos en redes sociales y otros medios digitales puede favorecer la difusión de información inexacta o descontextualizada, estas sesiones buscan asegurar que las asociaciones y las personas migrantes dispongan de información directa, contrastada y veraz", destacan desde el Gobierno de Navarra.