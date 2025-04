El Gobierno de Navarra presenta una Oferta Pública de Empleo parcial para 2025 que supera las 600 plazas

Un total de 315 plazas irán destinadas a la Administración Núcleo y 288 serán para personal sanitario

PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra ha presentado este jueves a los sindicatos en una nueva Mesa General de Función Pública una propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) parcial para el año 2025 que asciende a un total de 603 plazas.

Según han indicado desde el Ejecutivo foral en una nota, en el encuentro se ha presentado la propuesta de plazas en las que se valorará como mérito el conocimiento de idiomas en el acceso y provisión de puestos de trabajo de la Administración.

El director general de Función Pública, Rashid Mohamed, ha sido el encargado de presentar a los representantes sindicales la propuesta de OPE parcial de la Administración foral, que se reparte por sectores entre 315 plazas de Administración Núcleo y 288 de personal sanitario.

Entre los puestos para los que se aprobarán un mayor número de plazas en la oferta parcial para este año se encuentran enfermero, con 96 plazas; administrativo, con 90 plazas; servicios generales, con 53; Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), con 45 plazas; cabo de bombero, con 26 plazas, y agente de Policía Foral, con 20 plazas.

La aprobación de esta Oferta Pública de Empleo parcial para el año 2025 "contribuirá a reducir la temporalidad en la plantilla de la Administración foral, un ámbito que en los últimos tres años ha bajado en un 62%, descendiendo la temporalidad del 43% al 16%".

DESGLOSE DE LAS PLAZAS

Las 315 plazas de Administración Núcleo se dividen entre 173 plazas de nivel C, 74 de nivel D, 43 de Nivel B y, finalmente, 25 de nivel A.

Las 173 plazas correspondientes al nivel C se distribuirán entre 90 plazas de administrativo, 26 de cabo bombero, 20 de agente de Policía Foral, 7 de educador infantil y otras 7 de oficial primera, 6 plazas de guarda medio ambiente, 6 de oficial mantenimiento, 4 plazas de oficial de sistemas informáticos, 3 de oficial técnico de sistemas informáticos, 2 plazas de cocinero y otras 2 de auxiliar técnico de laboratorio.

De nivel D se ofertan 53 plazas de servicios generales, 14 de conserje, 6 de cuidador gerontológico y una de conductor.

En cuanto a las 43 plazas de nivel B, se repartirán entre 10 plazas de diplomado en Ciencias Empresariales, 8 de titulado de Grado Medio en Formación y Empleo, 4 de diplomado en Relaciones Laborales, 4 de técnico de Grado Medio en euskera, 4 de trabajador social, 2 plazas de ingeniero técnico de Obras Públicas, 2 de técnico de Grado Medio en materia de Medio Ambiente y 2 plazas de titulado de Grado Medio (Administración).

Los puestos para los que se oferta una plaza son arquitecto técnico, gestor investigador auxiliar de Hacienda, técnico de Grado Medio, técnico de Grado Medio bibliotecario, titulado de Grado Medio (estadístico), titulado de Grado Medio y titulado universitario de Grado Medio (Prevención de Riesgos Laborales).

Finalmente, las 25 plazas correspondientes al nivel A se distribuirán entre 12 de técnico de Administración Pública (rama económica), 3 de ingeniero industrial, 2 de técnico de Administración Pública (rama jurídica), 2 de técnico superior en Organización y una de cada una de los siguientes puestos: geólogo, sociólogo, técnico de Gestión Sanitaria, técnico superior de Archivos, titulado superior y titulado superior de Empleo.

Las 288 plazas de personal sanitario se dividen entre: 282 plazas del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (SNS-O) y 6 del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

De esta forma, en el SNS-O hay 121 plazas de diplomados sanitarios, 73 plazas de facultativos especialistas, 45 de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 33 de técnicos sanitarios, 7 de celadores y 3 de técnico en Farmacia.

En concreto, de las 121 plazas de diplomados sanitarios, 96 son de enfermero, 18 de fisioterapeuta, 3 de enfermero especialista en Salud Mental, 3 de enfermero especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica y una de terapeuta ocupacional.

Por su parte, las 73 plazas de facultativos especialistas se dividen entre 5 plazas de Medicina Intensiva, 4 de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 4 de Farmacia Hospitalaria, 4 de Geriatría, 4 de Medicina Interna, 4 de Pediatría y sus áreas específicas, 4 de psicólogo especialista clínico, 3 de Anestesia y Reanimación, 3 de Cardiología, 3 de Hematología y Hemoterapia, 3 de médico adjunto urgencias, 3 de odontólogo, 2 de Aparato Digestivo, 2 de Endocrinología y Nutrición, 2 de Obstetricia y Ginecología, 2 de Psiquiatría, 2 de Reumatología, 2 de médico de Equipo de Atención Primaria y 2 de médico de Servicio Normal de Urgencias.

Las 15 plazas restantes de facultativos especialistas se destinan una a cada categoría de las siguientes: Análisis Clínicos, Cirugía Torácica, Medicina Física y Rehabilitación, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Radiofísica Hospitalaria, Urología, Pediatría de Equipo de Atención Primaria y médico inspector.

Finalmente, de las 33 plazas de técnicos sanitarios, 20 son de técnico especialista en Laboratorio, 6 de técnico especialista en Radiodiagnóstico, 3 de técnico especialista en Anatomía Patológica, 2 de técnico especialista en Higiene Bucodental, 1 de técnico especialista en Documentación Sanitaria y 1 de técnico especialista en Ortoprótesis y Productos de Apoyo.

Las 288 plazas de personal sanitario se completan con las 6 plazas que se aprueban para el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) y que corresponden a cuatro plazas de inspector de Salud Pública (veterinario), una plaza de inspector de Salud Pública (Farmacia) y una plaza de Técnico Superior en Salud Pública.

9.537 PLAZAS TENDRÁN COMO MÉRITO EL CONOCIMIENTO DE ALGÚN IDIOMA

Otro punto del orden del día ha sido la presentación por parte de la Dirección General de Función Pública de una propuesta de decreto foral de modificación de plantilla en el que se incluye la determinación de plazas en las que se valorará como mérito el conocimiento de idiomas en el acceso y provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra.

El número total de plazas que tendrán como mérito el conocimiento de algún idioma será de 9.537, repartidas entre todos los departamentos del Gobierno de Navarra.

De esta cifra global, en cerca del 80% de las plazas, un total de 7.619, se valorará como mérito tanto el conocimiento de euskera como el de alguna de las lenguas de trabajo de la Unión Europea (inglés, francés y alemán).

El resto de plazas hasta llegar a la cifra total se dividen entre las 1.459 que tendrán como mérito el conocimiento de algún idioma comunitario, que suponen el 15,2%, y las 459 plazas en las que el mérito a valorar será el conocimiento del euskera, con un 4,8% del total.

El Decreto Foral por el que se regula la valoración de méritos en el acceso y provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado el pasado noviembre, permite que el ámbito donde el conocimiento de esta lengua puede puntuar se amplíe a la Zona Mixta, "pero no de forma general, sino cuando tenga relación con el puesto de trabajo y con sus características específicas, lo que implica que se haga una valoración individualizada en cada convocatoria". En la zona no vascófona, por su parte, no se valora el conocimiento de euskera.

Tras el encuentro entre Administración y representantes sindicales se abre un periodo para que los sindicatos puedan analizar y presentar sus consideraciones a los mismos, que serán abordados en una nueva convocatoria de la Mesa General.