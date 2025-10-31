El Gobierno de Navarra realiza un mapeo de recursos residenciales y asistenciales para mayores y dependientes

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, a través de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADAP), ha realizado un informe que presenta un mapeo detallado de los servicios residenciales, asistenciales y de envejecimiento activo disponibles para personas mayores y/o dependientes en la Comunidad foral, "que se convierte en la primera comunidad con un mapa integral de servicios y programas para personas mayores".

El objetivo del informe, denominado 'Mapeo de Servicios y Programas para Personas Mayores y/o Dependientes', es ofrecer "un análisis estructurado y basado en indicadores sobre la cobertura, distribución territorial y características de una serie de recursos clave en la atención a las personas mayores y/o dependientes". El mapeo servirá para "identificar déficits estructurales y situaciones de infrautilización de recursos, así como para replicar ámbitos de buena práctica o cobertura adecuada, facilitando la mejora continua del sistema de atención", explican desde el Ejecutivo foral.

Para ello, se ha llevado a cabo una recopilación y sistematización de datos desagregados por Zonas Básicas de Servicios Sociales y Áreas de Servicios Sociales, lo cual "permite visibilizar las fortalezas y carencias existentes en el sistema, posibles desigualdades territoriales, y sobre todo, orientar futuras estrategias de mejora y planificación hacia una distribución más justa y eficiente de los recursos".

El progresivo envejecimiento de la población "representa uno de los principales retos sociales y sanitarios del siglo XXI, situando a las personas mayores y a las personas en situación de dependencia en el centro de las políticas públicas de bienestar". En este contexto, el diseño, la planificación y la evaluación de los servicios destinados a este colectivo "resultan fundamentales para garantizar una atención integral, equitativa y de calidad, que responda a las necesidades diversas y cambiantes de una población envejecida". El informe se configura como una herramienta técnica "al servicio de la mejora continua del sistema de atención a las personas mayores y/o dependientes, facilitando la toma de decisiones informada".

LA ZONA NORESTE, LA MÁS ENVEJECIDA

Según el análisis demográfico del mapeo, cinco de las seis zonas básicas tienen una proporción media tanto de personas de más de 65 años, como de más de 80 años. En el caso del colectivo de más de 65 años, supone entre el 15 y el 25% de la población total en todas las áreas básicas excepto en la zona Noreste, donde existe una proporción alta, siendo el 27,75, mientras que las personas de más 80 años suponen entre el 4,9% y el 7,9% también en todas las áreas excepto en el Noreste, donde es un 9,48%.

En este sentido, el índice de sobreenvejecimiento señala la misma tendencia, con una proporción media de entre el 25 y el 33% en las áreas de Pamplona y Comarca, Estella, Tafalla, Tudela y Noroeste; y una proporción alta en la zona Noreste, con un 34,18%. Se trata de un indicador demográfico "clave para medir la proporción de personas mayores de 80 años respecto a las personas de 65 años o más en una población". Este índice refleja el grado de envejecimiento avanzado de una población, y se utiliza para identificar las zonas con una mayor concentración de personas muy mayores, "quienes generalmente requieren más servicios asistenciales debido a sus necesidades de atención específicas".

La metodología empleada en el informe es cuantitativa y territorial, utilizando indicadores estandarizados y escalas de valoración específicas. El análisis se centra en tres dimensiones principales: recursos residenciales (5.908 plazas ocupadas) y atención diurna (1.568 plazas ocupadas), servicios asistenciales (5.006 personas atendidas) y envejecimiento activo (2.851 participantes), y revela significativas disparidades demográficas y de cobertura en Navarra, lo que subraya la necesidad de una planificación territorial adaptada a las realidades locales.

En concreto se han tenido en cuenta para este mapeo las 5.908 plazas ocupadas en residencias, 1.568 plazas en atención diurna, las 10.905 personas atendidas en los servicios de teleasistencia, 5.006 personas usuarias de asistencia domiciliaria, 2.851 personas usuarias de los programas de envejecimiento activo y 60.078 personas mayores que pertenecen a asociaciones de jubilados.

Respecto a las plazas residenciales y atención diurna, el informe toma como referencia para una cobertura alta la ratio de cinco plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, y se desprende una necesidad de mejora en la zona Noroeste y en Pamplona y Comarca, donde la cobertura es baja, frente al resto de áreas, donde la cobertura es alta. La media de plazas de este tipo es del 4,94% en el conjunto del territorio. En el caso de los servicios de asistencia diurna, la cobertura es alta en todo el territorio, excepto en Estella, donde es media, y en el Noroeste, donde es baja.

En cuanto a los servicios asistenciales, la tasa de cobertura del Sistema de Atención a Domicilio (SAD) a personas mayores de 80 años supera ampliamente en algunos municipios la ratio establecido como cobertura alta (10,2%), como en Isaba, con un 21,47%, Viana, con un 22,11%, o Leitza, con un 12,36%. Destacan también las cifras de teleasistencia, que alcanza una cobertura media del 17,71% de la población mayor de 80 años en el conjunto de la Comunidad Foral.

Por último, en relación al envejecimiento activo, el informe señala de forma muy positiva la participación de las personas mayores de 65 años en asociaciones y clubes de personas mayores, con un índice de participación alta en todas las áreas, excepto en Pamplona y Comarca, donde la participación es media. Por zonas, en el Noroeste, el 51,83% de personas mayores participan; en el Noreste, el 61,14%; en Pamplona y Comarca, el 29,56%; en Estella, el 50,84%; en Tafalla, el 71,99%; y en Tudela, el 57,92%.

53 MILLONES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DESDE 2019

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo ha destinado más de 53 millones a infraestructuras y servicios asistenciales desde 2019.

La consejera Maeztu ha destacado que "desde el Gobierno de Navarra se está realizando un importantísimo esfuerzo por mejorar infraestructuras y crear nuevos centros, recursos y servicios, para la atención de personas mayores y dependendientes. Desde 2019 hemos destinado más de 53 millones de euros a reforma y construcción de nuevos centros residenciales y puesta en marcha de centros de día en distintos ayuntamientos, que hasta ahora no contaban con este servicio: 11 ya están en funcionamiento y otros tantos están en obras o a punto de ponerse en marcha. Se han creado 147 nuevas plazas. Además de las inversiones para el refuerzo y ampliación de la teleasistencia".

Maeztu ha recordado que "en 2019 se destinaron a estas cuestiones 2 millones de euros, mientras que este año 2025 hemos invertido 7.1 millones de euros. El presupuesto de 2026 recoge más de 7 millones de euros en este sentido".