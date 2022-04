El Gobierno de Navarra reclama un "mayor peso" de las regiones y zonas rurales en la la Nueva Bauhaus Europea

PAMPLONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Acción Exterior del Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Sergio Pérez, ha intervenido en el 149º Pleno del Comité Europeo de las Regiones, que se celebra entre el miércoles y este jueves en Bruselas, para reclamar un "mayor peso" de las regiones y las zonas rurales en la implementación de la política europea New European Bauhaus (La nueva Bauhaus europea).

La intervención se ha producido con ocasión de la presentación del informe 'La nueva Bauhaus europea: hermosa, sostenible, juntos', aprobada durante el pleno del Comité.

Durante su intervención, Pérez ha destacado que la apuesta de Navarra por la Nueva Bauhaus Europea "es firme" y que el alineamiento de las políticas regionales con las europeas "debe hacerse desde las bases" ya que "no sólo se trata de una política estratégica para el Gobierno, sino que también es una política respaldada por la sociedad navarra y esto es algo que nos alegra enormemente".

Asimismo, ha recordado que la Comisión Europea admitió a 2 entidades navarras; a la empresa pública NASUVINSA y a la Universidad de Navarra (UNAV), como entidades socias oficiales de la Nueva Bauhaus Europea. En los primeros premios de la NEB Navarra resultó ganadora a través de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra siendo 1 de los 10 premiadas de toda Europa, ha indicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

Sergio Pérez también ha dado a conocer al resto de regiones que Navarra "aspira a ser pionera en Europa" al haberse postulado a una convocatoria de 5 millones de euros de financiación para ser uno de los 5 territorios faro que implemente esta política en las regiones. Una candidatura liderada por Gobierno de Navarra y NASUVINSA y conformada por un consorcio público-privado que aglutina a ambas universidades (UPNA y UNAV) y compartida con Euskadi y con Nueva Aquitania.

"Somos territorios transfronterizos y, como acertadamente se señala en el informe aprobado, las regiones, los espacios euroregionales, los territorios transfronterizos, los ayuntamientos y especialmente las zonas rurales estamos llamados a jugar un papel crucial en la implementación de la NEB si queremos una Europa más sostenible, inclusiva y bella", ha concluido el director general.

Además, ha informado que Navarra ha sido admitida por la Comisión Europea como uno de los socios oficiales acreditados para organizar eventos durante el Festival of the New European Bauhaus que tendrá lugar entre el 9 y 12 de junio 2022.

NAVARRA EN EUROPA

El Gobierno de Navarra ha señalado que esta acción se enmarca dentro del Plan de Acción Exterior 2021-2024 donde su eje 1 - 'Navarra en Europa' procura una "participación activa" en las redes e instituciones europeas como lo son la Comisión a través de la Comitología o el Comité Europeo de las Regiones entre otros.

El Comité Europeo de las Regiones (CdR) es la voz de las regiones y las ciudades de la Unión Europea. Actúa como órgano consultivo que debe ser consultado por la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo sobre cualquier tema clave con repercusión regional en ámbitos comunitarios que representan más de dos tercios de la producción legislativa de la UE. También puede emitir dictámenes de iniciativa, lo que le permite introducir cuestiones que preocupan a los entes locales y regionales en la agenda europea.

Está integrado por 353 representantes de las autoridades regionales y locales de Europa procedentes de los 27 estados miembros. La representación española agrupa a presidentes de comunidades autónomas y alcaldes. La representante de la Comunidad foral es la presidenta del Gobierno y además Navarra está presente en dos de las seis comisiones del Comité ECON (Commission for Economic Policy) y SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture). El director general de Acción Exterior es el miembro suplente de Navarra en esta institución europea.

NAVARRA BAUHAUS

Navarra sigue trabajando en la iniciativa a nivel foral 'Navarra Bauhaus' gracias al encargo realizado por la Dirección General de Acción Exterior de Gobierno de Navarra a NASUVINSA sociedad pública. La iniciativa toma forma siguiendo las siguientes actividades: Plan de comunicación a diferentes escalas (europea, nacional y regional), vigilancia estratégica de fondos y apoyo a futuros proyectos a entidades locales y empresas.

Así pues, el objetivo es que "la NEB vaya calando en la Comunidad foral a través de la puesta en marcha de diferentes proyectos, siguiendo los principales ejes temáticos de la misma: reconectarse con la naturaleza, recuperar el sentido de pertenencia, priorizar los lugares y las personas que más lo necesitan, y fomentar el ciclo de vida a largo plazo y el pensamiento integrado en el ecosistema industrial".